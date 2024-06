Nazionale Maschile: Italia-Polonia, tornano a sfidarsi a Lubiana

L’Italia si presenta a Lubiana con tante novità, sono 16 i convocati da De Giorgi per questa settimana, in un torneo che prevede da quest’anno la possibilità di utilizzare atleti riserva, potendoli inserire nei 14 nel corso della settimana.

Tra i convocati anche i fratelli Luca e Paolo Porro, schiacciatore di Padova e regista di Milano, che per la prima volta giocheranno insieme, l’ultima volta in una gara di Under12. Sono 12 le presenze per Luca, esordiente quest’anno in seniores, 6 per Paolo, collezionate lo scorso anno, entrambi vincenti nelle rispettive trafile con le nazionali giovanili.

La partita tra Italia e Polonia sarà trasmessa domani sera a partire dalle 20.30 sulle piattaforme DAZN e VBTV.

Le parole del Commissario Tecnico Fefè De Giorgi-

« Era importante raggiungere l'obiettivo qualificazione e siamo stati bravi a metterlo subito al sicuro. Abbiamo investito tanto in queste due settimane a livello di di preparazione, di insieme e quant'altro, continuando a tenere però in allenamento tutte le nostre risorse che adesso ci tornano utili in questo terzo turno che è un turno molto interessante perché ci sono partite importanti e quindi vogliamo continuare a battagliare. La nostra idea di gruppo allargato l'ho definita la "comunità Noi Italia", nel senso che in trenta ci siamo trovati la prima settimana e come vi dicevo prima noi siamo la nazionale per cui sicuramente io faccio delle scelte ma poi quando ci presentiamo qui siamo la nazionale, senza alcuna distinzione tra gruppi. Per me tutte le risorse che abbiamo sono importanti, è chiaro che diventa un'opportunità che per chi ha lavorato per quasi un mese a Cavalese, adesso c'è l'opportunità di mettere in campo tutto il desiderio e la voglia di battagliare, questa era la scelta più utile per quello che è la nostra squadra, riuscire a far recuperare al meglio alcuni giocatori e fargli fare una preparazione fisica adeguata prima delle Olimpiadi e in più tenere e investire gioco su alcuni atleti che possono crescere ancora. Sicuramente ci sono due avversari di assoluto livello perché la Polonia la conosciamo tutti quanti, la Slovenia sta facendo un ottimo torneo e giocherà in casa, qui sarà una bolgia sicuramente conoscendo questo palazzetto che abbiamo già vissuto in modo molto positivo. Poi abbiamo due scontri interessanti contro la Bulgaria, squadra molto giovane, e contro la Turchia, con la quale abbiamo già giocato in amichevole. Per tornare sulla scelta di lasciare comunque a riposo alcuni, non va ad incidere per nessun avversario sulla qualificazione alle Olimpiadi, questa era un'altra cosa che ci tenevo a dire, perché Polonia è già qualificata, la Slovenia come noi è in ottima posizione, la Turchia e la Bulgaria non sono in corsa per la qualificazione Olimpica.

Ho convocato 16 atleti, tutti i ragazzi meritavano questa opportunità, ne utilizzerò 14, in base anche un pò alle situazioni, vedremo gara dopo gara ma sicuramente tutti e 16 faranno parte delle partite ».



GLI AZZURRI-



ITALIA: 2. Porro P. (P), 3. Recine (S), 8. Sbertoli (P), 11. Sanguinetti (C), 12. Bottolo (S), 13. Cortesia (C), 18. Gironi (S), 20. Rinaldi (S), 22. Gaggini (L), 23. Bovolenta (O), 27. Caneschi (C), 28. Laurenzano (L), 30. Mosca (C), 31. Porro l. (S). Riserve: 9. Falaschi (P), 21. Gardini (S). Ferdinando De Giorgi (All.)



LE AVVERSARIE DEGLI AZZURRI IN SLOVENIA-



BULGARIA: 1. Nikolov S. (P), 8. Asparuhov (S), 10. Karyagin (S), 11. Grozdanov (C), 12. Tatarov (S), 13. Dimitrov (O), 14. Bozhilov (L), 16. Stankov (P), 17. Valchinov (S), 18. Antov (O), 21. Dobrev (L), 24. Petkov (C), 27. Nachev (C), 29. Bardarov (S). Riserve: 9. Garkov (S), 19. Kartev (C), 20. Palev (P), 22. Kolev D. (L). Gianlorenzo Blengini (All.)



POLONIA: 3. Popiwczak (L), 5. Kaczmarek (O), 6. Kurek (O), 9. Leon (S), 10. Bednorz (S), 11. ?liwka (S), 12. ?omacz (P), 15. Kochanowski (C), 16. Semeniuk (S), 17. Zatorski (L), 19. Janusz (P), 20. Bieniek (C), 21. Fornal (S), 99. Huber (C). Riserve: 4. Komenda (P), 7. K?os (C), 30. Bo??d? (O). Nikola Grbi? (All.).



SLOVENIA: 1. T. Štern (O), 2. Pajenk (C), 3. Planinši? (P), 4. Kozamernik (C), 6. Toman (L), 8. Bracko (S), 10. Štalekar (C), 13. Kova?i? (L), 14. Z. Štern (S), 16. Ropret (P), 17. Urnaut (S), 18. ?ebulj (S), 20. Mujanovi? (O), 22. Krži? (C). Riserve: 7. Marovt (S), 9. Vincic (P), 19. Moži? (S), 23. Krži? (C). Gheorghe Cretu (All.).



TURCHIA: 1. Gürbüz (O), 5. Mati? (C), 6. Bostan (P), 7. Sava? (C), 9. Efe (S), 12. A. Lagumdzija (O), 14. Güne? (C), 15. M. Lagumdzija (S), 17. Yenipazar (P), 20. Efe (S), 30. Aydin (S), 53. Volkan (L), 77. Bedirhan (C), 80. Hatipoglu (L). Riserve: 40. Yi?it Hamza (S). Cedric Enard (All.).



I PRECEDENTI-



Bulgaria 51 v. 38 p. 89 tot.

Polonia 35 v. 51 p. 86 tot.

Slovenia 8 v. 5 p. 13 tot.

Turchia 19v. 2 p. 21 tot.

GLI IMPEGNI DELL’ITALIA NELLA WEEK 3 IN SLOVENIA (ORARI ITALIANI)-



Week 3 (Lubiana, Slovenia) – Pool 5

19 giugno, ore 20.30: Italia-Polonia

20 giugno, ore 16.30: Bulgaria-Italia

22 giugno, ore 20.30: Slovenia-Italia

23 giugno, ore 16.30: Turchia-Italia

Tutte le gare della week 3 tra Lubiana e Manila-



Week 3-



Pool 5 (Ljubljana, Slovenia)

18.06 ore 16.30 Bulgaria – Turchia

18.06 ore 20.30 Slovenia – Argentina

19.06 ore 16.30 Cuba – Serbia

19.06 ore 20.30 Italia – Polonia

20.06 ore 13.00 Turchia – Argentina

20.06 ore 16.30 Bulgaria – Italia

20.06 ore 20.30 Cuba – Slovenia

21.06 ore 13.00 Argentina – Polonia

21.06 ore 16.30 Bulgaria – Cuba

21.06 ore 20.30 Turchia – Serbia

22.06 ore 13.00 Bulgaria – Argentina

22.06 ore 16.30 Serbia – Polonia

22.06 ore 20.30 Slovenia – Italia

23.06 ore 13.00 Cuba – Polonia

23.06 ore 16.30 Turchia – Italia

23.06 ore 20.30 Serbia – Slovenia



Pool 6 (Manila, Filippine)-

18.06 ore 09.00 Olanda – Brasile

18.06 ore 13.00 Canada – Giappone

19.06 ore 09.00 Germania – Francia

19.06 ore 13.00 Iran – USA

20.06 ore 05.00 Germania – Canada

20.06 ore 09.00 Iran – Olanda

20.06 ore 13.00 Brasile – USA

21.06 ore 05.00 Iran – Francia

21.06 ore 09.00 Canada – Brasile

21.06 ore 13.00 Olanda – Giappone

22.06 ore 05.00 Germania – USA

22.06 ore 09.00 Canada – Olanda

22.06 ore 13.00 Francia – Giappone

23.06 ore 05.00 Germania – Iran

23.06 ore 09.00 Francia – Brasile

23.06 ore 13.00 Giappone – USA