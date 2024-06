Olimpiadi: Turchia, Olanda e Rep.Domenicana le avversaria dell'Italia

BANGKOK (THAILANDIA)- C'era atteso per il sorteggio delle Pool del torneo Olimpico Femminile che si è svolto oggi a Bangkok alla vigilia delle Finals di Volleyball Nations League. L'Italia, testa di serie N°3, ha pescato Olanda, Repubblica Ceca e Turchia. L'avversaria più ostica ovviamente quella allenata da Santarelli, campione d'Europa in carica. Le azzurre nella recente VNL hanno già superato tutte e tre le avvesarie che si troveranno di fronte a Parigi 2024 e nutrono dunque fiducia per il passaggio del turno.