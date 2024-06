Nazionale Femminile: Italia-Usa, domani sfida da dentro o fuori

L’Italia proverà a centrare l’accesso alle semifinali dove potrebbe incrociare il cammino con la vincente di Turchia-Polonia (domani alle 15:30 italiane).

Ad aprire la tre giorni di grande volley internazionale in Thailandia, è stata la sfida tra Cina e Giappone vinta dalle giapponesi con un netto 0-3 (21-25; 21-25; 22-25). Alle 15.30 italiane andrà invece in scena il match Brasile-Thailandia. Tutte le partite delle azzurre saranno trasmesse dalla piattaforma globale DAZN e in diretta. streaming su VBTV.



Le parole di Paola Egonu –

« Riaffrontare una squadra appena battuta ci obbliga a rifocalizzarci sul nostro gioco la nostra squadra e prevedere ciò che loro faranno nella partita. Insomma, dovremo trovare il modo di adattarci alle loro contromosse. Ogni anno le squadre sono grosso modo le stesse: sappiamo quelle che possono metterci in difficoltà ed altre che invece non devono essere sottovalutate. Ma in generale sono molto felice del nostro di percorso perché sono dell’idea che sia fondamentale mantenere il focus sul nostro modo di stare in campo facendo di tutto per entrare sempre più in simbiosi per rendere al meglio. Credo che dobbiamo ancora abituarci del tutto a giocare assieme. Forse siamo ancora legate a ciò che ognuna di noi fa nella propria squadra rispetto ai nuovi sistemi introdotti da Velasco. Serve tempo, servono allenamenti e partite per trovare continuità e costanza nelle nostre performance. Dal punto di vista personale, nessun atleta può definirsi mai al 100% del suo potenziale. Sono contenta del percorso e del lavoro che stiamo facendo sia di squadra che individuale e mi auguro di essere pronta per i momenti importanti ».

Le parole di Marina Lubian-

« Riaffrontiamo gli USA e da un lato può essere controproducente perché magari parti con delle aspettative figlie dell’ultima partita vinta. Detto questo, siamo delle professioniste abituate a giocare questo tipo di gare, consapevoli che sarà una partita difficile e differente rispetto a quella disputata e vinta a Fukuoka e quindi non resta che giocare mettendo in campo grande carica. Queste Finals rappresentano un ottimo allenamento: iniziando l’estate avevamo due obiettivi principali e dopo aver raggiunto il primo, qualificandoci alle Olimpiadi, adesso ci giochiamo queste Finals consapevoli che queste partite potranno aiutarci in chiave preparazione e crescita di gruppo. Piano piano si sta vedendo una crescita della squadra, stiamo trovando la nostra quadra. Siamo alla terza settimana tutte assieme ed anche se ci conosciamo da tempo credo che ora si stiano iniziando a vedere i frutti del lavoro finora svolto. Conosco le mie compagne da anni, oramai, e devo dire che è sempre un piacere giocare assieme a tutte loro ».

LE 14 AZZURRE PER LE FINALS DI BANGKOK-



Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro.



Schiacciatrici: Alice Degradi, Caterina Bosetti, Gaia Giovannini, Myriam Sylla.



Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi (capitano), Sara Bonifacio, Sarah Fahr.



Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova.



Liberi: Monica De Gennaro, Ilaria Spirito.



Allenatore: Julio Velasco



Le 14 degli USA-



Palleggiatrici: 1. Micha Hancock, 7. Lauren Carlini.



Schiacciatrici: 3. Avery Skinner, 10. Jordan Larson, 23. Kelsey Robinson-Cook, 29. Khalia Lanier.



Centrali: 14. Anna Stevenson-Hall, 15. Haleigh Washington, 16. Dana Rettke, 24. Chiaka Ogbogu.



Opposti: 11. Andrea Drews, 12. Jordan Thompson.



Liberi: 4. Justine Wong-Orantes, 6. Morgan Hentz.



Allenatore: Karch Kiraly.



I precedenti Italia-Stati Uniti-



35 vittorie, 46 sconfitte, 81 match disputati



Calendario Finals-



Cina-Giappone 0-3 (21-25; 21-25; 22-25)

Brasile-Thailandia - 20 giugno ore 15.30 italiane



Italia-USA – 21 giugno alle ore 12.00 italiane

Polonia-Turchia – 21 giugno alle ore 15.30 italiane