Nazionale Maschile: ricatto azzurro con la Bulgaria e Final Eight in tasca

LUBIANA (SLOVENIA)- Un' Italia giovane ma piena di talento e di tanta volontà conquista contro la Bulgaria allenata da Blengini la vittoria per 3-0 (27-25, 25-20, 25-21) riscattando la sconfitta di ieri con la Polonia e conquistando, contemporanemente, la qualificazione matematica alla Final Eight di Volleyball Nations League che si svolgerà a Lodz, in Polonia, dal 27 al 30 giugno. Momento chiave della gara sicuramente la reazione sul finale di primo set che ha permesso agli azzurri di ribaltare la situazione che ha visto la Bulgaria sempre avanti, per poi conquistare con facilità secondo e terzo set grazie anche all'innesto in campo di Bottolo, best scorer con 15 punti, e Gironi nel corso della gara. 5 i muri di squadra per l'Italia, 2 quelli personali di Sanguinetti che ha concluso la gara mettendo a terra 9 palloni. Nella Bulgaria in evidenza Asparuhov, Antov e Simeon Nikolov, fratello minore di Alex, nel doppio ruolo di palleggiatore e attaccante in alcune fasi. Giornata di pausa domani per gli azzurri che torneranno in campo sabato alle 20.30 contro i padroni di casa della Slovenia. La gara sarà trasmessa sulle piattaforme DAZN e VBTV. Il primo tempo vincente di Sanguinetti apre la sfida con la Bulgaria con gli azzurri in campo col 6+1 impegnato contro la Polonia formato da Sbertoli e Bovolenta in diagonale, Luca Porro e Recine schiacciatori, Mosca e Sanguinetti centrali, Laurenzano libero. La Bulgaria trova il vantaggio con l’attacco vincente di Dimitrov, 3-2. Sbertoli prova a sfruttare i centrali, Mosca mette a terra il quarto punto per gli azzurri, Bulgaria avanti 6-4. L’Italia prova a contenere il vantaggio dei bulgari, Mosca ancora a segno per il 9-6. De Giorgi manda in campo Bottolo per Recine, Bulgaria avanti 11-6. Asparuhov da seconda linea firma il punto del 13-9. L’Italia si avvicina alla Bulgaria ma un muro su Bovolenta porta i ragazzi di Blengini sul 17-14, dentro Gironi per Bovolenta. Sanguinetti alza la saracinesca, suo il muro che accorcia a due i punti dalla Bulgaria 19-17. L’errore in attacco di Dimistrov, porta le squadre in parità 21-21, Nikolov diventa attaccante e firma il punto del 22-21. Squadre in parità sul finale di set, il punto di Bottolo vale il 23-23, l’errore in attacco di Nikolov porta l’Italia sul primo set point 24-23. Il primo tempo di Petkov termina fuori, l’Italia si aggiudica il primo set 27-25. Nel secondo set in campo Bottolo Gironi per Recine e Bovolenta, queste le novità tra gli azzurri. Il muro di Bottolo pareggia subito i conti 1-1. L’ace di Bottolo vale il 5-3 per l’Italia, quello di Tatarov il 6-6. Qualche errore di troppo da parte della Bulgaria, l’attacco out di Dimitrov e l’Italia prova a staccarsi, avanti 9-6. Mosca fa valere i suoi centimetri, suo il muro del 11-7. L’Italia mantiene il vantaggio, Gironi firma il punto del 15-10, Bottolo dai nove metri quello del 16-10. Mosca trova il muro bulgaro, tredicesimo punto per Nikolov e compagni a quattro lunghezze dall’Italia 17-13. La Bulgaria prova ad accorciare il distacco, quattro i punti che la separano dall’Italia. L’errore in battuta di Nachev porta l’Italia sul 23-18. L’Italia chiude il secondo set 25-20. Nel terzo set De Giorgi conferma in campo Bottolo e Gironi dall’inizio, Italia subito avanti 4-3. Antov, schierato in campo nel terzo set da Blengini, mette a terra il quinto punto per la Bulgaria, Italia avanti 6-5. Porro piazza la palla che vale il 10-7 per gli azzurri. L’ace prima di Bottolo, poi di Sanguinetti, l’Italia avanza sul 13-8 e allunga portandosi sul 18-12 con sei punti di vantaggio sul turno di battuta di Luca Porro. Bottolo ancora a segno, buona la sua prova oggi contro la Bulgaria, con un pallonetto vincente che vale il 21-16. La Bulgaria non tiene su un pallone non complicato, l’Italia ne approfitta portandosi sul 22-17. La prima palla match per gli azzurri arriva sul 24-19, set chiuso sul 25-21 per la vittoria numero 8 di questa VNL per l’Italia.

Le parole di Ferdinando De Giorgi-

« Intanto questa vittoria ci da la matematica certezza della partecipazione alle Final 8, che è una molto importante. Ci siamo posti come obiettivo di pensare al gioco, ma anche di alimentare quella che era la classifica e le situazioni. Oggi abbiamo iniziato un pò così e così, col freno a mano tirato, ma non perchè non volevamo fare bene, forse volevamo fare troppo bene e certe volte si fa qualcosa in meno. Però devo dire i ragazzi che sono entrati hanno dato energia e hanno dato qualità anche di più nel gioco e poi dopo abbiamo mantenuto una certa continuità e oggi contro la Bulgaria è stato importante. Ci saranno sicuramente le opportunità per tutti di dare il proprio contributo, l'ho detto dal primo momento, noi siamo un gruppo e le risorse avranno sicuramente l'opportunità di dire la propria. Avremo la prossima partita fra un giorno contro la Slovenia, la squadra di casa, quindi sarà anche un ambiente bello caldo contro una squadra che sta giocando molto bene in questa VNL. Sarà una bella sfida che serve veramente per crescere e per cercare di consolidare alcuni aspetti ».

Le parole di Mattia Bottolo-

« Bisognava vincere perché dovevamo centrare queste Finals, una vittoria sicuramente che ci porta a buon punto in questo percorso e dobbiamo esserne orgogliosi. Non si era messa bene nel primo set, siamo riusciti a girarla, abbiamo vinto 3-0, è stato importante. Momento chiave è stato sul finale del primo set, sono quelli i momenti più belli e più importanti perchè te li godi punto a punto anche se sei sotto, il nostro sport è fatto di alto livello e soprattutto di queste pressioni qua quindi quando capitano, soprattutto girare e vincere set del genere ti fa prendere fiducia e a noi serve tanta fiducia. La speranza di ognuno di noi è quella di dare una mano il più possibile a questa squadra. Le ultime due saranno due belle partite, con la Slovenia l'arena sarà piena, ci sarà da divertirsi, l'altra con la Turchia, squadra tosta che il gruppo ha già affrontato in amichevole e hanno fatto vedere del buon gioco, quindi ci aspettano due partite toste ».

Il Tabellino-

ITALIA - BULGARIA 3 - 0 (27-25, 25-20, 25-21)

ITALIA: Recine 1, Sbertoli 0, Sanguinetti 9, Bovolenta 1, Mosca 8, Porro L. 7, Laurenzano (L), Porro P. 0, Bottolo 15, Cortesia 0, Gironi 6, Rinaldi 0, Gaggini (L), Caneschi XXX, All. De Giorgi .

BULGARIA: S. Nikolov 4, Asparuhov 8, Grozdanov 6, Tatarov 8, Dimitrov 4, Petkov 0, Bozhilov (L), Karyagin 1, Stankov 0, Valchinov 3, Antov 8, Nachev 2, Dobrev XXX, Bardarov XXX, All. Blengini .

ARBITRI: Grass Angela (BRA), Cambre Wim (BEL).

Durata set: 28’, 23’, 24’ Tot:75’

Italia: 5 a, 15 bs, 5 mv, 22 et.

Bulgaria: 2 a, 22 bs, 5 mv, 30 et.



TUTTE LE GARE DELLA WEEK 3 TRA LUBIANA E MANILA-



Week 3



Pool 5 (Ljubljana, Slovenia)

Bulgaria - Turchia 3-1 (27-25, 25-20, 12-25, 25-22)

Slovenia - Argentina 3-0 (25-23, 25-2, 29-27)

Cuba - Serbia 2-3 (25-22, 25-21, 16-25, 21-25, 12-15)

Italia – Polonia 0-3 (22-25, 21-25, 22-25)

Turchia - Argentina 0-3 (17-25, 18-25, 20-25)

Italia – Bulgaria 3-0 (27-25, 25-20, 25-21)

20.06 ore 20.30 Cuba – Slovenia

21.06 ore 13.00 Argentina – Polonia

21.06 ore 16.30 Bulgaria – Cuba

21.06 ore 20.30 Turchia – Serbia

22.06 ore 13.00 Bulgaria – Argentina

22.06 ore 16.30 Serbia – Polonia

22.06 ore 20.30 Slovenia – Italia

23.06 ore 13.00 Cuba – Polonia

23.06 ore 16.30 Turchia – Italia

23.06 ore 20.30 Serbia – Slovenia



Pool 6 (Manila, Filippine)

Olanda - Brasile 1-3 (26-24, 23-25, 29-31, 20-25)

Canada - Giappone 3-2 (25-21, 20-25, 25-15, 20-25, 15-10)

Germania - Francia 3-1 (25-23, 25-27, 25-20, 25-23)

Iran - USA 3-2 (26-28, 25-23, 25-18, 26-28, 15-13)

Germania - Canada 0-3 (19-25, 18-25, 21-25)

Iran - Olanda 3-2 (25-22, 22-25, 25-21, 20-25, 15-10)

Brasile - USA 2-3 (21-25, 25-18, 21-25, 25-22, 9-15)

21.06 ore 05.00 Iran – Francia

21.06 ore 09.00 Canada – Brasile

21.06 ore 13.00 Olanda – Giappone

22.06 ore 05.00 Germania – USA

22.06 ore 09.00 Canada – Olanda

22.06 ore 13.00 Francia – Giappone

23.06 ore 05.00 Germania – Iran

23.06 ore 09.00 Francia – Brasile

23.06 ore 13.00 Giappone – USA