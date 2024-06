Starting Six: Usa ancora ko, l'Italia ancora in semifinale di VNL

ROMA- Le emozionanti immagini che arrivano da Bangkok ci raccontano, in Starting Six al femminile, dell'ennesimo successo della nazionale di Julio Velasco che, nei quarti di Finale di VNL ha travolto con un netto 3-0 le campionesse olimpiche in carica degli Stati Uniti, prendendosi di forza la semifinale della manifestazione che vincemmo nel 2022. Una vittoria che bissa quella centrata pochi giorni fa a Fukuoka e che attesta, inequivocabilmente, l'eccellente momento di forma di tutto il gruppo azzurro. E' ingeneroso in questo momento fare distinzioni sulle prestazioni individuali, tutte positive, ma non si possono non sottolineare i 20 punti vincenti di Paola Egonu con il 58% in attacco, l'impeccabile regia di Alessia Orro e l'ingresso senza paura di Gaia Giovannini, straordinaria soprattutto in difesa dove ha raccolto cinque pallodi davvero insidiosi. Nei fondamentali l'Italia ha fatto bene a muro e in ricezione dando l'idea di un'orchestra che conosce bene il proprio spartito.