Starting Six: l'Italia è la più forte, conquistata la VNL

ROMA-La puntata odierna di Starting Six ci porta a Bangkok dove l'Italia di Velasco ha spazzato via tutte le avversarie (Stati Uniti, Polonia e Giappone) conquistando la Volleyball Nations League a coronamento di uno straordinario cammino che ha visto le azzurre crescere di partita in partita sino al raggiungimento dell'obiettivo. Un trionfo che va ascritto ovviamente a Julio Velasco che in pochi mesi ha trasformato il gruppo, dilaniato dalle polemiche lo scorso anno, in un imbattibile armata. Notevoli i meriti del CT capace di restituire alla nazionale competitività ricostruendo l'ambiente, recuperando alcune giocatrici escluse da Mazzanti, e soprattutto mettendo Paola Egonu nelle condizioni di esprimere compiutamente tutto il suo enorme bagaglio tecnico. Velasco ha avuto anche l'abilità e la lungimiranza di farsi affiancare da due allenatori del calibro di Massimo Barbolini e Lorenzo Bernardi con cui vanno condivisi i meriti di questo successo.