Starting Six: De Giorgi punta a Parigi, titolari a casa

ROMA- Il focus di questa settimana dedicato alla pallavolo maschile ci riporta in Slovenia dove l'Italia di De Giorgi, nonostante avesse lasciato a casa tutti i titolari, ha conquistato, contro Bulgaria e Turchia, due vittorie che le hanno garantito la matematica certezza di affrontare le Finals di VNL. I giovani schierati da De Giorgi non hanno sfigurato, anzi in molti, in particolare Bottolo, si sono messi in luce e sperano nella convocazione per Parigi 2024. Ai due successi hanno fatto da contraltare le sconfitte con Polonia e Slovenia che, al gran completo, sono oggettivamente superiori alla nazionale che il CT ha portato a Lubiana. Gli azzurri hanno comunque concluso questa fase di Volleyball Nations League con un lusinghiero terzo posto. L'Italia nei quarti troverà la Francia, che ci ha già battuto nella fase a gironi della VNL, impegno probante anche perchè il selezionatore azzurro ha deciso di affrontare le partite decisive, in programma in Polonia dal 27 al 30 giugno, con lo stesso organico dell'ultima week lasciando ancora a riposo i big, i quali lavoreranno a Cavalese per preparare al meglio il torneo Olimpico. De Giorgi, Bovolenta e Recine, alla fine dell'ultima partita con la Turchia, hanno comunque espresso completa fiducia sul giovane gruppo che andrà in campo anche a Lodz e che certamente non farà la parte della vittima designata.