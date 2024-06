Nazionale Maschile: la giovane Italia pronta alla sfida con la Francia

LODZ (POLONIA)- La rappresentativa azzurra, proveniente da Lubiana, ha raggiunto Lodz, in Polonia dove venerdì alle 17.00 scenderà in campo all’Atlas Arena per i quarti di Finale di Volleyball Nations League contro la Francia. Match molto difficile per la nostra nazionale che, per scelta del tecnico affronterà i Campioni Olimpici in carica, allenati da Andrea Giani, priva dei titolarissimi rimasti a Cavalese a preparare al meglio il torneo Olimpico di Parigi 2024.

Il gruppo azzurro, formato da 14 dei 16 presenti a Lubiana (tornano a casa Falaschi e Fantasia) ha comunque intenzione di vendere cara la pelle. L’Italia, che ha concluso la Fase Preliminare in terza posizione con 9 vittorie e 27 punti, incontrerà per la seconda volta in VNL la formazione transalpina, squadra sfidata 150 volte e battuta 79. 24 gli atleti protagonisti in questa Volleyball Nations League dei 30 nella lista iniziale, tutti comunque coinvolti nel lungo lavoro svolto a Cavalese, col concetto di un unico grande gruppo azzurro alla base del progetto del Commissario Tecnico Fefè De Giorgi. La gara valida per i Quarti di Finale tra Italia e Francia sarà trasmessa venerdì 28 giugno alle ore 17.00 sulle piattaforme DAZN e VBTV.

Le parole del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi-

« Arriviamo in Polonia con il gruppo che ha giocato nella terza settimana a Lubiana e ci arriviamo con il piacere di giocare, di essere parte di questa finale di VNL, di poter giocare un Quarto di Finale che sarà sicuramente molto impegnativo ma con il gusto, veramente la soddisfazione di dare il massimo. Credo che il gruppo che a Lubiana ha giocato, può aver imparato sicuramente qualcosa rispetto anche alle partite con squadre un pochino più impegnative e faremo tesoro di quello che che abbiamo fatto lì in modo tale da poter esprimere e giocarci tutte le nostre possibilità. È una partita secca, quindi credo che è importante approcciare con la giusta mentalità e poi chiaramente metterci anche la tecnica all'interno di questa partita. Il nostro non è un esperimento nel senso che quello che stiamo facendo fa parte di un progetto che comunque è iniziato nel 2021, che faceva parte di un percorso che sicuramente cerca i risultati ma cerca anche molto la crescita, cerca molto le opportunità per i ragazzi che ci sono e che fanno parte di questo gruppo allargato e quindi questa finale giocata con questa squadra fa parte appunto di un progetto che è stato possibile portare avanti perchè all'inizio di questa VNL ho dovuto chiedere a molti giocatori, che erano Stati impegnati già dalla stagione azzurra dell'anno scorso fatta di cinque mesi di attività, più tutto il campionato, più le coppe, uno sforzo per raggiungere la qualificazione e credo che alla fine poi l'utilità per noi è quella appunto di dare ora un pò di riposo a questi giocatori che da un anno non si fermano, dargli una buona preparazione fisica e nello stesso tempo continuare la nostra progettualità con atleti tra i quali qualcuno farà parte della squadra olimpica. Il giocare partite vere, partite impegnative, anche se si hanno vent'anni, è un qualcosa che diventa per noi e per me un investimento su quello che poi andremo a fare alle Olimpiadi. In queste Finals le favorite più o meno sono sempre le stesse. Sicuramente la Polonia, che ha la possibilità, con il roster che si ritrova, soprattutto in queste manifestazioni lunghe, di gestire tanti giocatori senza perdere qualità. Però credo che ci siano molte squadre che possono puntare in alto. I Quarti sono sempre il passaggio tosto per tutti, se passi i Quarti poi giochi per le medaglie e quindi credo che saranno partite impegnative per tutti ».



IL PROGRAMMA DELLA FINAL EIGHT DI LODZ-



Quarti di Finale-

27.06 ore 17.00 Giappone – Canada

27.06 ore 20.00 Polonia – Brasile

28.06 ore 17.00 Italia – Francia

28.06 ore 20.00 Slovenia – Argentina



Semifinali

29.06 ore 17.00

29.06 ore 18.00



Finale 3/4

30.06 ore 17.00



Finale 1/2

30.06 ore 20.00