Olimpiadi: la FIVB ha reso noto il calendario del torneo femminile

La nuova formula dei tornei di pallavolo di Parigi 2024 prevede la suddivisione delle dodici partecipanti in tre pool. Al termine della fase a gironi si qualificheranno ai quarti di finale: le prime due di ciascun raggruppamento, più le due migliori terze classificate.



Gli accoppiamenti dei quarti di finale verranno stabiliti in base a una classifica generale, stilata tra le 8 formazioni qualificate. Di seguito lo schema degli incroci: QF1 (1 vs 8); QF2 (2 vs 7); QF3 (3 vs 6); QF4 (4 vs 5).



Le quattro formazioni vincitrici accederanno alle semifinali: SF1 (WQF1 vs WQF4); SF2 (WQF2 vs WQF3).



La finale per la medaglia di Bronzo si disputerà sabato 10 agosto alle ore 17.15, mentre quella per la medaglia d'Oro è in programma nella giornata conclusiva delle Olimpiadi: domenica 11 agosto alle ore 13.



Il Calendario delle azzurre (Pool C)-



28 luglio Italia-Repubblica Dominicana ore 9; 1° agosto Italia-Olanda ore 17; 4 agosto Italia-Turchia ore 9.



Il CALENDARIO COMPLETO-



Domenica 28 luglio-



(Pool C) Italia-Repubblica Dominicana ore 9



(Pool B) Polonia-Giappone ore 13



Lunedì 29 luglio-



(Pool C) Turchia-Olanda ore 9



(Pool B) Brasile-Kenya ore 13



(Pool A) Stati Uniti-Cina ore 17



(Pool A) Francia-Serbia ore 21



Mercoledì 31 luglio-



(Pool A) Stati Uniti-Serbia ore 17



(Pool B) Polonia-Kenya ore 21



Giovedì 1° agosto-



(Pool C) Turchia-Repubblica Dominicana ore 9



(Pool B) Brasile-Giappone ore 13



(Pool C) Italia-Olanda ore 17



(Pool A) Francia-Cina ore 21



Sabato 3 agosto-



(Pool C) Olanda-Repubblica Dominicana ore 9



(Pool B) Giappone-Kenya ore 13



Domenica 4 agosto-



(Pool C) Italia-Turchia ore 9



(Pool A) Francia-Stati Uniti ore 13



(Pool A) Cina-Serbia ore 17



(Pool B) Brasile-Polonia ore 21



Martedì 6 agosto-



Quarti di Finale ore 9; ore 13; ore 17; ore 21.



Giovedì 8 agosto-



Semifinali ore 16 e ore 20



Sabato 10 agosto



Finale medaglia di Bronzo ore 17.15



Domenica 11 agosto



Finale medaglia d'Oro ore 13