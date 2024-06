Sitting Volley: ufficializzato le date del torneo Paralimpico

PARIGI (FRANCIA)- E' stato reso noto oggi il calendario del torneo Paralimpico di Sitting Volley che, a Parigi 2024, vedrà protagonista la nostra nazionale femminile, Campione d'Europa in carica.

Il torneo si svolgerà dal 29 agosto al 7 settembre. e vedrò in campo 8 squadre per genere che sono state divise in due gironi.

Nel torneo femminile, le azzurre sono nel girone A insieme alla Francia, alla Cina e agli Stati Uniti, farà il proprio esordio nella North Paris Arena venerdì 30 agosto alle ore 20, affrontando le padrone di casa transalpine. Poi il primo settembre alle ore 14, sarà la volta della Cina, e infine, nell’ultima gara della Pool A, le campionesse europee 2023 se la giocheranno martedì 3 settembre alle ore 14 con le campionesse olimpiche in carica degli Stati Uniti.

La formula del torneo paralimpico prevede una fase preliminare a gironi e una successiva fase a eliminazione diretta, per un totale di 36 partite per genere. La fase a pool vedrà le otto squadre divise in due gironi (A e B) da quattro squadre ciascuno. Ogni nazionale affronterà gli altri tre team della propria pool. Le prime due di ogn girone accederanno alle semifinali: le vincitrici si contenderanno la medaglia d’oro e le perdenti quella di bronzo. Le squadre classificate al terzo posto dei rispettivi raggruppamenti si contenderanno il 5° e 6° posto, mentre le squadre classificate al quarto posto si giocheranno il 7° o l'8° posto.

IL CALENDARIO DELL'ITALIA-

30 agosto: Italia-Francia ore 20



1° settembre: Italia-Cina ore 14



3 settembre: Italia-USA ore 14

Il calendario completo del torneo Paralimpico femminile

29 agosto: (Pool B) Brasile-Ruanda (ore 12); Canada-Slovenia (ore 18).



30 agosto: (Pool A) USA-Cina (ore 12); Francia-Italia (ore 20).



31 agosto: (Pool B) Slovenia-Ruanda (ore 12); Canada-Brasile (ore 20).



1° settembre: (Pool A) Italia-Cina (ore 14); Francia-Stati Uniti (ore 20).



2 settembre: (Pool B) Brasile-Slovenia (ore 14); Ruanda-Canada (ore 18).



3 settembre: (Pool A) USA-Italia (ore 14); Cina-Francia (ore 20).

4 settembre

Finali 7°-8° posto: ore 12; ore 14

Finali 5°-6° posto: ore 18; ore 20

5 settembre

Semifinali ore 18 e ore 20

7 settembre

Finale medaglia di Bronzo ore 15

Finale medaglia d'Oro ore 19.30