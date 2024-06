Starting Six: l'Italia a Parigi contro i 'colossi'

ROMA- Starting Six ci porta questa settimana a Lodz in Polonia dove si gicheranno le Finals di Volleyball Nations League. La nostra nazionale, che domani alle 17.00 sfiderà nei quarti, per scelta del CT con i giovani che hanno già giocato nell'ultima week. De Giorgi, coerente a se stesso, ha mantenuto fede alla promessa di lasciare a riposo i big , che avranno modo di riposare fino al torneo Olimpico mentre i convocati avranno modo di mettersi in luce. L'avversaria è di quelle di primo livello, la Francia di Andrea Giani, e batterla con questa formazione sarà impresa improba ma Bovolenta e soci venderanno cara la pelle. 'Sarà un investimento per il futuro' ha dichiarato lo stesso tecnico azzurro che, senza ascoltare spifferi e voci, va avanti diritto per la sua strada, cercando indicazioni in vista dei prossimi certamente probanti impegni.