Starting Six: orari bizzarri per le azzurre a Parigi 2024

ROMA- Nella puntata odierna al femminile Pasquale Di Santillo sottolinea come gli orari della prima fase del torneo Olimpico siano quanto meno discutibili, almeno per quanto riguarda la nazionale italiana costretta, per ben due volte su tre, a giocare alle 9.00 del mattino. Velasco dovrà, necessariamente, prendere le giuste contromisure anticipando gli allenamenti nei giorni precedenti la partenza per Parigi e abituare le ragazze ad alzarsi presto al mattino per farsi trovare pronte alle partite che le opporranno il 28 luglio Repubblica Dominicana alle 9, giovedì 1° agosto l'Olanda alle ore 17 e infine domenica 4 agosto, sempre alle 9 la Turchia.