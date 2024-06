Nazionale Femminile: l'Italia di Veasco si raduna a Cervia

CERVIA (RAVENNA)- Terminato il periodo di breve riposo, che Velasco ha concesso al gruppo dopo l'esaltante vittoria di Bangkok in VNL, la nazionale femminile torna a radunarsi in vista dell'obiettivo più importante della stagione: il Torneo Olimpico di Parigi 2024. Le azzurre si ritroverannodal 1 al 5 luglio a Cervia, in vista del test-match contro la Serbia che si disputerà il 9 luglio (ore 19) a Palazzo Wanny di Firenze.