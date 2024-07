Olimpiadi: ecco il calendario del torneo maschile

L'Italia scenderà in campo nella South Paris Arena 1 sabato 27 luglio affrontando il Brasile alle ore 13; il cammino proseguirà poi contro l’Egitto martedì 30 luglio alle ore 9 per poi chiudere il girone sabato 3 agosto alle ore 17 contro la Polonia.

Come noto, la nuova formula dei tornei di pallavolo di Parigi 2024 prevede la suddivisione delle dodici partecipanti in tre pool.

Al termine della fase a gironi si qualificheranno ai quarti di finale: le prime due di ciascun raggruppamento, più le due migliori terze classificate.

Gli accoppiamenti dei quarti di finale verranno stabiliti in base a una classifica generale, stilata tra le 8 formazioni qualificate. Di seguito lo schema degli incroci: QF1 (1 vs 8); QF2 (2 vs 7); QF3 (3 vs 6); QF4 (4 vs 5).

Le quattro formazioni vincitrici accederanno alle semifinali: SF1 (WQF1 vs WQF4); SF2 (WQF2 vs WQF3).

La finale per la medaglia di bronzo si disputerà venerdì 9 agosto alle ore 16, mentre quella per la medaglia d'oro è in programma sabato 10 agosto alle ore 13.

Il Calendario degli azzurri (Pool B)-



27 luglio Italia-Brasile ore 13; 30 luglio Italia-Egitto ore 9; 3 agosto Italia-Polonia ore 17.



Il Calendario Olimpico completo del torneo maschile-



Sabato 27 luglio

(Pool C) Giappone – Germania ore 9

(Pool B) Italia-Brasile ore 13

(Pool B) Polonia - Egitto ore 17

(Pool C) Stati Uniti - Argentina ore 21



Domenica 28 luglio

(Pool A) Francia – Serbia ore 17

(Pool A) Slovenia – Canada ore 21

Martedì 30 luglio

(Pool B) Italia-Egitto ore 9

(Pool C) Stati Uniti – Germania ore 13

(Pool A) Slovenia – Serbia ore 17

(Pool A) Francia – Canada ore 21



Mercoledì 31 luglio

(Pool B) Polonia - Brasile ore 9

(Pool C) Giappone – Argentina ore 13

Venerdì 2 agosto

(Pool C) Argentina – Germania ore 9

(Pool B) Brasile - Egitto ore 13

(Pool A) Francia – Slovenia ore 17

(Pool C) Giappone – Stati Uniti ore 21



Sabato 3 agosto

(Pool B) Italia - Polonia ore 17

(Pool A) Canada – Serbia ore 21

Lunedì 5 agosto

Quarti di Finale ore 9; ore 13; ore 17; ore 21.



Mercoledì 7 agosto

Semifinali ore 16 e ore 20



Venerdì 9 agosto

Finale medaglia di bronzo ore 16



Sabato 10 agosto

Finale medaglia d'oro ore 13