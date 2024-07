Europeo Under 22: l'Italia travolgente, Ucraina ko e semifinale in tasca

LECCE - Un' Italia Under 22 Femminile sempre più sicura e convincente travolge 3-0 (25-16, 25-15, 25-14) l’Ucraina e, per la gioia dei tifosi del Palazzetto dello Sport “San Giuseppe da Copertino", conquista la qualificazione alle semifinali dell'Europeo di categoria. Gardini e state brave in tutti i fondamentali e hanno saputo gestire in piena sicurezza la gara garantendosi il prezioso passaggio del turno. Top scorer del match sono state Eckl e Gardini con 10 punti.

Nel match contro l’Ucraina il tecnico azzurro Marco Mencarelli ha confermato la formazione che ieri nel match d’esordio della rassegna continentale ha battuto la Lituania, con la diagonale diagonale Eze-Adelusi, dalle centrali Costantini-Eckl, dalle schiacciatrici Gardini-Nervini, e al libero Ribechi. Il tecnico ucraino Romanovych ha schierato Starostenko, Dziuba, Ratii, Kaplaska, Huseinova, Zharkova e Vasylieva libero.

Partenza di primo set nel quale Ribechi e compagne sono partite un po' contratte commettendo qualche errore. L’Ucraina, invece, è stata incisiva trovano buone soluzioni in attacco questo ha permesso loro di rimanere in scia all’Italia (9-8).

Con il passare delle azioni, però, il valore delle azzurre è venuto fuori e l’Italia ha staccato le avversarie (16-11). Nel finale, le ragazze di Mencarelli hanno letteralmente dominato il set, che si è chiuso sul punteggio di (25-16) al secondo set ball grazie all’attacco vincente di Adelusi.

Nel secondo set le azzurre ha impiegato poche azioni per prendere saldamente il comando (8-3), Eze in cabina di regia ha imbeccato bene le sue attaccanti (12-5) e il vantaggio è cresciuto. Nel finale coach Mencarelli ha inserito anche Bartolucci e Acciarri e e il parziale è filato liscio senza problemi (25-15).

Il copione della gara non è cambiato nel terzo set, le azzurre di Mencarelli hanno spinto subito forte (4-0) e l’Ucraina è scivolata indietro. Le azzurre nelle fasi successive non si sono più fermate (16-7) e hanno chiuso i conti sul (25-14) con il punto di Eckl, meritando l’accesso alle semifinali del Campionato Europeo Under 22.

Anche questa sera il Palasport di Lecce è stato impreziosito da una bella cornice di pubblico (quasi 1000 spettatori sugli spalti) che ha sostenuto per tutta la gara il giovane gruppo azzurro.

L’Italia U22 tornerà in campo domani 3 luglio sempre alle ore 21 contro la Turchia per l’ultima gara della fase a pool, che decreterà il primo posto nel girone.

Le parole di Chidera Eze-

« Quella di oggi contro l’Ucraina è stata una bella partita dove siamo riuscire ad esprimere al meglio il nostro gioco. Domani di nuovo subito in campo contro la Turchia e sarà una partita sicuramente più difficile. Loro sono una squadra che gioca una bella pallavolo, ma noi siamo l’Italia e scenderemo in campo con la stessa determinazione che abbiamo messo oggi. Questa sera anche l’atmosfera qui a Lecce è stata fantastica, sapevo del calore del pubblico pugliese e di questo ne sono felicissima. Questo pubblico è stato davvero il settimo giocatore in squadra. Colgo l’occasione per fare un appello e inviare tutti qui al palazzetto per vedere le partite dell’Italia ».

Le parole di Katya Eckl-

« Oggi è andata molto bene. Siamo partite subito molto aggressive e siamo state brave in tutti i fondamentali; questo ha fatto la differenza, come dimostra poi il risultato finale. Credo però che abbiamo ancora dei margini di miglioramento in attacco e che dobbiamo trovare maggiore continuità in battuta. Domani sarà sicuramente dura contro una formazione forte come la Turchia. Entrambe abbiamo vinto due partite e non vediamo l’ora di confrontarci con loro ».

Il tabellino-



ITALIA-UCRAINA 3-0 (25-16, 25-14, 25-14)

ITALIA: Nervini 8, Eckl 10, Eze 3, Gardini 10, Costantini 6, Adelusi 8, Ribechi (L). Adriano 2, Giuliani, Valoppi, Bartolucci, Marconato, Acciarri, N.e Bellia. All. Mencarelli

UCRAINA: Huseinova 2, Dziuba 9, Starostenko 1, Zharkova 6, Kaplanska M 5, Ratii 3, Vasylieva (L), Herasymcuk, Kucher 5, Nakoskina, Kaplanska, Holod. N.e. Dzendzelovska, Propova. All. Romanovych

Durata set: 22’, 21,’ 21’ : Tot: 64’

ARBITRI: Widlarz (ENG), Kalin (SUI)

Italia: 8a , 8 bs, 7 mv, 13 et

Ucraina: 7 a, 12 bs, 1 mv , 28 et

IL CALENDARIO E RISULTATI DELLA MANIFESTAZIONE-

Pool I (Lecce)

01/07

Ucraina – Turchia 0-3 (21-25, 13-25, 18-25)

Italia – Lettonia 3-0 (25-14, 25-12-25-15)

02/07

Turchia – Lettonia 3-0 (25-13, 25-11, 25-11)

Ucraina – Italia 0-3 (16-25, 14-25, 14-25)

03/07

ore 18:00 Lettonia – Ucraina

ore 21:00 Turchia – Italia

LA CLASSIFICA-

Italia 2V (6p.), Turchia (2V 6p.), Lettonia 0V (0p.), Ucraina 0V (0p)

Pool II (Copertino)



01/07

Serbia – Polonia 3-0 (26-24, 25-18, 29-27)

Portogallo – Repubblica Ceca 1-3 (23-25, 25-20, 19-25, 14-25)

02/07

Polonia – Repubblica Ceca 3-0 (25-17, 26-16, 25-21)

Serbia – Portogallo 3-0 (25-16, 25-12, 25-19)

03/07

ore 18:00 Repubblica Ceca – Serbia

ore 21:00 Polonia – Portogallo

LA CLASSIFICA-

Serbia 2V (6p.), Polonia 1V (3p.), Repubblica Ceca 1V (3p.), Portogallo 0V (0p.)

Semifinali 1°-4° posto (Lecce)



5/7 ore 18, 1st Pool I – 2st Pool II



5/7 ore 21, 1st Pool II – 2st Pool I

Finali (Lecce)



6/7 ore 17.30, 3°-4° posto



6/7 ore 21, 1°-2° posto