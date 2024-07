Starting Six: per gli azzurri calendario difficile a Parigi 2024

ROMA- Starting Six della settimana al maschile racconta del calendario del torneo Olimpico che dovrà affrontare la nazionale di De Giorgi. Esordio da far tremare i polsi per Giannelli e compagni che saranno in campo sabato 27 luglio, alle ore 13.00, alla South Paris Arena, Giannelli e compagni con una delle più accreditate candidate alla vittoria finale, il Brasile. Poi di seguito le sfide contro l’Egitto, martedì 30 luglio alle ore 9.00, e poi, dulcis in fundo, il confronto con i Campioni d’Europa della Polonia sabato 3 agosto. Un cammino impegnativo che costringerà la nostra nazionale a farsi trovare pronta da subito e con la consapevolezza di dover dare il massimo per andare avanti nella competizione.