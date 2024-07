Starting Six: Tay Aguero, racconta la sua dolorosa vicenda umana

ROMA- Starting Six di oggi inaugura la marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi con una nuova rubrica che sarà un condensato di emozioni. Olimpic Story, grazie al contributo di Consuelo Mangifesta, comincia a raccontare l’incredibile e dolorosa storia di Taismary Aguero, straordinaria atleta cubana, naturalizzata italiana, che ha regalato grandissime gioie alla nostra nazionale difendendo i colori azzurri che ha portato sul gradino più alto del podio nel campionato mondiale del 1998, e nella Coppa del Mondo 1999. ‘Tai’ aveva lasciato il suo paese per inseguire i sogni di pallavolista ma soprattutto per fuggire alla drammatica situazione cubana. La sua drammatica vicenda, nota ai più, si consuma quando era impegnata con la nazionale alle Olimpiadi di Pechino. Venuta a conoscenza delle condizioni ormai disperate della mamma rimasta in patria, richiese espressamente al governo cubano di poter rientrare per riabbracciarla un’ ultima volta. Il permesso le fu negato e non riuscì più a rivederla in vita. Una cattiveria dettata da un disumano risentimento di coloro che non hanno voluto tener conto dei sentimenti di chi aveva osato sfidarli trasferendosi in un'altra nazione che invece ha saputo accoglierla ed apprezzarla come atleta ma, soprattutto, come donna.