Europei Under 18: l'Italia batte la Serbia, è la quinta vittoria di fila

BLAJ (ROMANIA)- Prosegue la marcia vincente della nazionale Under 18 femminile in corso di svolgimento a Blaj in Romania.

Questa sera la squadra guidata dalla panchina da Michele Fanni ha superato con un netto 3-0 (25-17, 25-18, 25-20) la Serbia conquistando così la quinta vittoria consecutiva e mantenendo dunque ben saldo il primo posto nel Girone I. Dopo le vittorie contro Croazia, Olanda, Spagna e Belgio, Bonafede e compagne hanno dunque ottenuto un altro importante successo mandando un bel segnale a tutte le pretendenti al titolo. Una partita sulla carta più semplice delle altre, visto che la Serbia si è presentata al match come fanalino di coda del raggruppamento, ma che l’Italia è stata brava a non sottovalutare entrando sul terreno di gioco decisa e vogliosa di ottenere il massimo punteggio. Per coach Michele Fanni anche la possibilità di fare qualche rotazione in più rispetto alle precedenti uscite. Archiviato il successo contro la Serbia, le azzurrine torneranno in campo domani alle ore 19 contro la Slovenia, team che al momento occupa la quinta posizione nella Pool.

Dopo un sostanziale equilibrio che ha contraddistinto l’inizio del primo set (10-10) è stata la formazione azzurra a trovare il primo allungo (13-10). Con il passare del tempo il vantaggio è aumentato (17-13) e per la Serbia la rimonta si è fatta sempre più difficile (21-15); sul finale l’Italia è riuscita a chiudere 25-17. È stata sempre la formazione azzurra a prendere subito in mano le redini del match anche a inizio seconda frazione di gioco (3-0, 8-4) ma la formazione serba è rientrata in partita acciuffando il pareggio (11-11, 13-13). A metà parziale con le squadre ferme sul 15-15 è stata l’Italia a rompere gli schemi e a trovare il break (17-15) che gli ha permesso di salire a +5 sulle rivali (20-15) e di chiudere il parziale sul 25-18. Serbia che ha cambiato atteggiamento fin dalle prime battute del terzo set; le atlete di coach Kijac Vulovic si sono portate sopra 1-6 ma repentina è stata la risposta dell’Italia che ha ritrovato prima il pareggio (10-10) e poi lo sprint passando dal 17-15 al 19-16; la Serbia ha provato nuovamente ad accorciare le distanze (21-19) ma l’Italia è stata brava a non calare il ritmo (23-20); un ace di Sofia Moroni ha chiuso il match sul 25-20. Italia-Serbia 3-0.

Il tabellino-



ITALIA-SERBIA 3-0 (25-17, 25-18, 25-20)

ITALIA: Fratangelo 2, Tosini 8, Sari 9, Peroni 7, Susio 9, Quero 2, Bonafede (L). Spaziano 2, Caruso, Aimaretti 3, Moroni 9, Cornelli, Stagnaro. N.e. Stagnaro. All. Fanni.

SERBIA: Stankovic 12, Ilic 3, Ristanovic 7, Marjanovic 3, Zoric 9, Ristic, Vujovic (L). Rnjak, Relijic, Musicki. N.e. Mihajlovic, Caric, Obucina, Kostadinovic. All. Kijac Vulovic.

Durata set: 23’, 22’ 23’ Tot: 69'

ARBITRI: Koukounis (CYP), Rodin (LTU).

Italia: 11 a, 13 bs, 9 mv, 19 et.

Serbia: 3 a, 15 bs, 6 mv, 24 et.

POOL I IL CALENDARIO e RISULTATI



1° LUGLIO



Italia-Croazia 3-2 (25-22, 23-25, 26-28, 25-20, 15-10)

Slovenia-Belgio 0-3 (22-25, 23-25, 16-25)

Spagna-Romania 3-0 (31-29, 25-19, 25-14)

Olanda-Serbia 3-2 (17-25, 27-25, 25-16, 15-25, 15-8)

2 LUGLIO

Spagna-Belgio 2-3 (26-24, 20-25, 25-21, 20-25, 12-15)



Italia-Olanda 3-1 (25-21, 25-14, 19-25, 25-22)

Romania-Serbia 3-1 (25-12, 21-25, 25-15, 25-21)

Croazia-Slovenia 3-2 (24-26, 26-24, 25-20, 12-25, 15-11)

3 LUGLIO

Spagna-Italia 0-3 (21-25, 27-29, 25-27)

Olanda-Croazia 2-3 (19-25, 25-23, 25-18, 20-25, 9-15)

Slovenia-Romania 3-1 (15-25, 25-13, 25-22, 25-16)

Belgio-Serbia 3-1 (25-15, 27-25, 25-27, 25-16)

5 LUGLIO

Serbia-Slovenia 1-3 (18-25, 25-21, 20-25, 20-25)



Italia-Belgio 3-0 (25-22, 25-22, 25-21)

Romania-Olanda 3-1 (26-24, 24-26, 25-23, 25-15)

Croazia-Spagna 1-3 (17-25, 24-26, 25-18, 22-25)

6 LUGLIO

Olanda-Belgio 2-3 (20-25, 25-21, 25-14, 18-25, 11-15)

Spagna-Slovenia 3-2 (21-25, 15-25, 25-17, 25-23, 16-14)

Croazia-Romania 2-3 (22-25, 25-21, 19-25, 25-16, 9-15)



Italia-Serbia 3-0 (25-17, 25-18, 25-20)

8 LUGLIO

Ore 11: Olanda-Spagna

Ore 13.30: Serbia-Croazia

Ore 16.30: Belgio-Romania

Ore 19, Slovenia-Italia

9 LUGLIO

Ore 11: Belgio-Croazia

Ore 13.30: Serbia-Spagna

Ore 16.30, Romania-Italia

Ore 19: Slovenia-Olanda

12 LUGLIO



SEMINALI

1st Pool I-2nd Pool II

1st Pool II-2nd Pool I

13 LUGLIO



FINALI

Ore 15, Finale 3/4° posto

Ore 18, Finale 1/2° posto

*Orario di gioco italiani