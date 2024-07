Nazionale Femminile: ufficializzata la lista delle 13 azzurre per Parigi

ROMA- Il CT Julio Velasco ha diramato la lista delle azzurre che faranno parte della spedizione Olimpica per i Giochi di Parigi 2024 (26 luglio – 11 agosto).

Convocate12 atlete più Ilaria Spirito che sarà la riserva che potrà entrare in gioco solo in caso di un eventuale infortunio, che disputeranno il torneo di pallavolo femminile, in programma alla South Paris Arena 1.

Dalle atlete che si stanno allenando a Firenze restano fuori Sara Bonifacio e Yasmina Akrari.



Le Azzurre per Parigi 2024-

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro.



Schiacciatrici: Alice Degradi, Caterina Bosetti, Gaia Giovannini, Myriam Sylla.



Centrali: Anna Danesi (Capitano), Marina Lubian, Sarah Fahr.



Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova.



Libero: Monica De Gennaro.



Tredicesima: Ilaria Spirito (Libero).