Europei U18: l’Italia pronta all'esordio

PLOVDIV (BULGARIA)- L’Italia farà il proprio esordio domani (ore 16:30 italiane) al Campionato Europeo Under 18 maschile affrontando l’Estonia, prima avversaria della Pool II dove sono inseriti gli azzurrini. La squadra guidata da Monica Cresta giocherà poi nell’ordine contro Spagna (10.07 ore 16.30), Romania (12.07 ore 16:30), Grecia (14.07 ore 16:30), Slovenia (15.07 ore 16:30), Belgio (17.07 ore 16:30) e Repubblica Ceca (18.07 ore 19:00).

Giocheranno invece nella città di Sofia le formazioni della Pool I (Austria, Bulgaria, Finlandia, Francia, Polonia, Portogallo, Turchia, Ucraina).

Alla vigilia dell’esordio è il tecnico azzurro Monica Cresta a parlare: “È stato un lungo e intenso periodo di preparazione e lavoro. I ragazzi hanno recuperato da qualche piccolo infortunio o acciacco dovuto al sovraccarico di lavoro al termine delle finali nazionali giovanili. Ora sono tutti pronti per disputare questo importante Campionato Europeo. Abbiamo lavorato tanto a Camigliatello Silano, poi ci siamo trasferiti in Bulgaria, dove a Sofia abbiamo disputato tre amichevoli con la nazionale bulgara. Il gruppo, partita dopo partita, ha mostrato dei miglioramenti e mi aspetto ulteriori margini di crescita dopo le prime partite che giocheremo a Plovdiv”.

Il tecnico azzurro fa poi il punto sugli avversari: “È un girone livellato dove tutte le formazioni potranno dire la loro e giocheranno agguerrite per ottenere uno dei due posti disponibili per la fase finale della rassegna continentale. Credo che la Spagna sia sicuramente da tenere d’occhio, una squadra molto tecnica e ostica da affrontare. Poi il Belgio, che abbiamo incontrato in semifinale lo scorso anno, e la Repubblica Ceca, che è una squadra molto prestante fisicamente. La Grecia l’abbiamo incontrata nel torneo di qualificazione ad aprile e quindi la conosciamo. Infine c’è la Slovenia, che ha da sempre una tradizione molto importante nel settore giovanile”.

Monica Cresta conclude parlando dell’obiettivo di questa giovane nazionale tricolore: “Siamo l’Italia e quindi l’obiettivo è di essere sempre tra le migliori squadre. Vogliamo riconfermarci ed entrare tra le migliori quattro squadre della fase finale di Sofia e poi giocarci una medaglia”.

I 14 azzurrini

Nicolo’ Garello (Diavoli Rosa), Bryan Argilagos, Alessandro Benacchio, Francesco Crosato, Simone Porro (Treviso Volley), Gianluca Cremoni, Andrea Giani (Lube Volley), Luca Dalfiume (Pall. San Lazzaro), Davide Boschini (Trentino Volley), Lo-renzo Ciampi (Vero Volley), Andrea Ruzza (Pall. Padova), Jacopo Tosti (Marino Pall.), Andrea Usanza (Volley Montichiari), Manuel Zlatanov (Young Energy Volley Piacenza).

Lo staff

Monica Cresta (primo allenatore), Francesco Conci (secondo allenatore), Be-rardino Viggiano (assistente allenatore), Glauco Ranocchi (preparatore atletico e team manager), Saverio Di Lascio (scoutman), Mattia Cordenos (fisioterapi-sta), Tania Giordano (medico).

I gironi

POOL I (Sofia, Bulgaria): Austria, Bulgaria, Finlandia, Francia, Polonia, Portogallo, Turchia, Ucraina

POOL II (Plovdiv, Bulgaria): Belgio, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Italia, Ro-mania, Slovenia, Spagna

La formula

Le sedici squadre sono state divisi in due Pool da otto formazioni ciascuna. Le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali, seguiranno poi le partite valide per l’assegnazione delle medaglie.

Il calendario

10 LUGLIO

Ore 16.30, Italia-Estonia

11 LUGLIO

Ore 16.30, Italia-Spagna

12 LUGLIO

Ore 16.30, Romania-Italia

14 LUGLIO

Ore 16.30, Italia-Grecia

15 LUGLIO

Ore 16.30, Slovenia-Italia

17 LUGLIO

Ore 16.30, Italia-Belgio

18 LUGLIO

Ore 19, Repubblica Ceca-Italia

20 LUGLIO

SEMINALI

1st Pool I-2nd Pool II

1st Pool II-2nd Pool I

21 LUGLIO

FINALI

Ore 14.30, Finale 3/4° posto

Ore 17.30, Finale 1/2° posto

*Orari di gioco italiani