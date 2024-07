Europei Under 22: l’Italia vince all’esordio

APELDOOM (OLANDA) - Prima gara, prima vittoria. E’ iniziato così il cammino della nazionale Under 22 maschile ai Campionati Europei di categoria in corso di svolgimento ad Apeldoorn (Olanda); gli azzurri di Vincenzo Fanizza hanno infatti superato 3-1 (25-19, 25-18, 23-25, 25-18) la Repubblica Ceca nella prima uscita della Pool II.

Per questa gara d’esordio nella rassegna continentale il tecnico azzurro Vincenzo Fanizza si affida al sestetto con la diagonale Fanizza-Barotto, gli schiacciatori Iervolino e Orioli, i centrali Bartolucci ed Eccher e al libero Staforini.

Primo set estremamente equilibrato. Il primo punto azzurro lo mette a segno Mattia Eccher (1-0), ma è stata la Repubblica Ceca a trovare il break che gli ha consentito di portarsi sopra 1-3; attacco di Tommaso Barotto ben imbeccato da Fanizza e l’Italia ritrova la parità a quota 7. Partita vibrante, le due compagini si studiano passando dal 10-10 al 13-13; ace di Riccardo Iervolino e muro di capitan Bartolucci e l’Italia mette il naso fuori (16-14), costringendo la Repubblica Ceca al technical time-out. Al rientro in campo ancora Italia: attacco di Barotto e primo tempo sull’asse Fanizza-Eccher e l’Italia tenta la fuga (19-16). Sul 21-17 Italia secondo time-out per la Repubblica Ceca. I cechi subiscono la pressione degli azzurri, Iervolino porta l’Italia sul 24-18, un servizio a rete del ceco Bukacek e il parziale si chiude sul 25-19. Italia-Repubblica Ceca 1-0. D

Inizio di seconda frazione di gioco a chiaro stampo azzurro. Parziale che si apre con l’ace del palleggiatore azzurro Alessandro Fanizza (1-0), poi il ritorno della Repubblica Ceca (3-3) e la successiva reazione azzurra: diagonale stretta di Barotto e fallo in attacco della Repubblica Ceca e l’Italia allunga sul 6-3. Time out Repubblica Ceca. Al rientro in campo la situazione non cambia; gli uomini di coach Fanizza trovano un buon ritmo di gioco che gli avversari fanno fatica ad arginare, attacco di Barotto trova il mani out e l’Italia si porta a +5 sul 9-4. Spunto dello schiacciatore azzurro Mattia Orioli che tiene a distanza i rivali (12-8). La Repubblica Ceca tenta di risalire: ace del ceco Pastrnak ed è 13-11 Italia, cechi che si portano a -2. Un fuoco di paglia quello ceco: a metà set l’Italia con delle ottime trame di gioco ritrova un importante vantaggio sul 17-11. Ace di Barotto e gli azzurri allungano a +7 sul 19-12. Vantaggio che Bartolucci e compagni amministrano bene e sul finale l’Italia passa 21-14 al 24-17; attacco di Barotto trova un altro mani out e l’Italia chiude il set sul 25-18. Italia-Repubblica Ceca 2-0.

Inizio di terza frazione di gioco equilibrato; l’Italia si porta sopra con Bartolucci (2-1) ma i cechi ritrovano la parità a quota 5. Servizio vincente di Pastrnak e i cechi trovano il vantaggio, parità ristabilita subito dopo da un attacco di Orioli (6-6). I cechi mettono il naso fuori trovando il break sul 6-8 e costringendo coach Fanizza a fermare il gioco (time-out). Time-out che trova l’effetto sperato, due volte Mattia Eccher e l’Italia ritrova la parità sul 8-8. La Repubblica Ceca tenta in tutti i modi di rimanere aggrappata al match essendo sotto di due lunghezze a zero; la battaglia sotto rete continua e il risultato passa dal 9-9 al 12-12. La formazione tricolore trenta l’allungo e dal 14-12 passa sul 16-13 ed è time-out Repubblica Ceca. Al rientro in campo i cechi accorciano prima le distanze (16-15) per poi trovare la parità sul 18-18 grazie all’ ace del ceco Lestina; si avanti sul 20 pari. Sul finale entra Lorenzo Magliano al posto di Riccardo Iervolino. Italia che trova poi un prezioso break sul 22-20, prontamente recuperato dalla Repubblica Ceca a quota 23 (23-23); time out chiamato da coach Fanizza. Attacco out di Orioli ed è set point Repubblica Ceca che trova poi il 23-25 di fine parziale Italia-Repubblica Ceca 2-1.

Inizio di quarto set e l’Italia si porta sul 3-1; Muro di Riccardo Iervolino ed ace di Barotto e il risultato si ferma sul 7-3 Italia. Time out Repubblica Ceca; attacco di Orioli e muro di Barotto e gli azzurri allungano a +5 sul 12-7. Momento decisivo del match; l’Italia continua a macinare gioco, tenendo a distanza i rivali (14-8) e il vantaggio si porta a +7 (16-9). Time out Repubblica Ceca. L’Italia sul 18-11, abbassa il ritmo e la Repubblica Ceca ne approfitta tendando la risalita portandosi a -3 sul 19-16. Gli azzurri non vogliono rivivere il finale del parziale precedente riallungano (23-17); un attacco out ceco regala il primo match point all’Italia che viene capitalizzato da capitan Bartolucci. Italia-Repubblica Ceca 3-1.

Il Tabellino

ITALIA-REPUBBLICA CECA 3-1 (25-19, 25-18, 23-25, 25-18)

ITALIA: Bartolucci 9, Fanizza 1, Orioli 9, Eccher 13, Barotto 23, Iervolino 12, Staforini (L). Magliano. N.e. Boninfante, Volpe, Balestra, Roberti, Feri, Loreti. All. Fanizza.

REPUBBLICA CECA: Klimes 5, Sztolarik 12, Benda 4, Bukacek 7, Roman 2, Pastrnak 11, Struska (L). Krca, Hilser, Pelikan, Lestina. N.e. Zelenka, Tlaskal, Svoboda. All. Provazink.

Durata set: 23’, 23’, 29’, 25’.

Arbitri: Horvath (HUN), Wuhnow (GER).

Italia: 5 a, 17 bs, 9 mv, 30 et.

Repubblica Ceca: 4 a, 20 bs, 7 mv, 31 et.

Il Calendario della Pool 2

9 LUGLIO

Ore 16.30: Italia-Repubblica Ceca 3-1 (25-19, 25-18, 23-25, 25-18)

Ore 19.30: Francia-Portogallo

10 LUGLIO

Ore 16.30: Repubblica Ceca-Portogallo

Ore 19.30: Italia-Francia

11 LUGLIO

Ore 16.30: Repubblica Ceca-Francia

Ore 19.30: Portogallo-Italia

13 LUGLIO

SEMIFINALI (Apeldoorn)

1st Pool I-2nd Pool II

1 st Pol II-2nd Pool I

14 LUGLIO

FINALI (Apeldoorn)

Ore 15: Finale 3/4° posto

Ore 18: Finale 1/2° posto