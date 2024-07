CAVALESE (TRENTO) - Il centrale azzurro Leandro Mosca ha lasciato oggi il ritiro della nazionale maschile seniores in corso di svolgimento in Val di Fiemme: l’atleta ha purtroppo riportato una lussazione alla spalla destra. In seguito all’infortunio è stato, dunque, sospeso dall’attività con la squadra e sottoposto ad accertamenti clinico-diagnostici e a valutazioni cliniche, iniziando le terapie del caso.