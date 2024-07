Europei Under 18: sfuma la finale per le azzurrine

BLAJ (ROMANIA)- Una semifinale complicata per le azzurrine di Fanni che hanno faticato a contenere le bulgare, anche se sonio arrivate ad un passo dalla finale dei Campionati Europei di categoria, perdendo 2-3 (20-25, 25-23, 20-25, 25-17, 16-18). All’Italia non sono bastati, purtroppo, nemmeno i 27 punti messi a segno da Ludovica Tosini. Le azzurrine dovranno riprendersi dalla delusione di questa sera perché torneranno nuovamente in campo domani alle ore 15 italiane per affrontare la perdente dell’altra semifinale tra Polonia e Belgio nella finale per la medaglia di bronzo.

Nel primo set la Bulgaria è partita molto forte (5-8) con le azzurrine che sono apparse un po' disorientate e sorprese dall’avvio delle bulgare. Con il passare dei minuti però l’Italia ha provato a ridurre lo svantaggio (18-20), ma il tentativo non si è concretizzato e la Bulgaria ha chiuso il set in proprio favore (25-20) dopo un errore al servizio di Sofia Moroni.

Secondo set cominciato all’insegna dell’equilibrio con le bulgare che hanno risposto punto a punto rimanendo sempre a contatto (9-9, 11-11). L’Italia ha provato a scrollarsi di dosso le avversarie compiendo un primo allungo (19-16). Le azzurrine a questo punto hanno iniziato ad imporre il proprio ritmo e le bulgare sono scivolate indietro. Nel finale un attacco vincente di Tosini ha permesso alle azzurre di chiudere (25-23) e e portare in parità il conteggio dei set.

Anche l’avvio della terza frazione è stato caratterizzato dall’equilibrio (8-7), nella fasi successive però l’Italia è tornata a soffrire e non in grado di ostacolare le bulgare che hanno accumulato un +4 (12-16). Nel finale l’Italia non è riuscita a recuperare e la Bulgaria ha chiuso il set (25-20).

Partenza lanciata dell’Italia nel quarto set (8-2). Le azzurrine trascinate dai punti di Tosini e Susio hanno continuato ad imporre il proprio ritmo. Il finale è stato ancora tutto a tinte azzurre fino al conclusivo (25-17). 2-2 tra Italia e Bulgaria.

Nel tie-break le azzurrine sono subito partite bene (5-1) la Bulgaria ha tentato di reagire e rimanere attaccata alla partita. Nel finale le ragazze guidate in panchina da Fanni, dopo aver avuto quattro match ball, hanno subito la rimonta delle avversarie che al termine di un finale al cardiopalmo hanno vinto set e partita (18-16).

Il tabellino-

ITALIA-BULGARIA 2-3 (20-25, 25-23, 20-25, 25-17, 16-18)

Italia: Susio 20, Quero 16, Fratangelo 5, Tosini 27, Sari 7, Peroni 11, Bonafede (L). Spaziano, Caruso, Moroni, Cornelli. N.e. Aimaretti, Zanella, Stagnaro. All. Fanni

Bulgaria: Parapunova 12, Angelova 20, Okoro 12, Veneva 11, Naneva 4, Ivanova 4, Ninova (L). Zhekova, Todorova 4, Dankova 1, Ivanova, Sarieva 2. N.e. Ivanova S., Nedyalkova. All. Zetova

Durata set: 25’, 29’, 29’, 25’, 22’

Italia: 10 a, 17 bs, 11 mv, 38 et.

Bulgaria: 7 a, 13 bs, 10 mv, 20 et.