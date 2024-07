Europei Under 18: l’Italia ancora a segno

PLOVDIV (BULGARIA)- Ai Campionati europei di categoria la nazionale Under 18 maschile guidata dal tecnico azzurro Monica Cresta hanno superato 3-1 (25-9, 25-19, 22-25, 25-18) la Romania; terza vittoria consecutiva per Cremoni e compagni dopo i successi ottenuti contro Estonia e Spagna nelle prime due uscite della Pool II. Miglior marcatore del match lo schiacciatore azzurro Manuel Zlatanov con 20 punti a segno, seguito dal rumeno Ioan Verciuc e Gianluca Cremoni rispettivamente a quota 15 e 13. Archiviato questa terza vittoria, l’Italia tornerà in campo domani alle ore 16.30 contro la Grecia.

Inizio di primo set che ha visto scappare subito l’Italia (7-4); la Romania in assoluto difficoltà non è riuscita a contrastare gli attacchi degli azzurrini che hanno allungato (16-6), prima di chiudere il set sul 25-9. Italia che è partita subito forte anche nella seconda frazione di gioco (5-2), ma la Romania è rientrata in partita (10-10); a metà parziale gli azzurrini hanno poi trovato un nuovo vantaggio (16-12) che gli ha permesso di chiudere il parziale sul 25-19 e di portarsi quindi sul 2-0. Terzo set che è stato più equilibrato con le due compagini spesso a contatto nonostante gli azzurrini abbiano provato l’allungo (12-8); la Romania si è rifatta sot-to (16-16) e nel finale è riuscita a spuntarla sul 22-25. A inizio della quarta frazione gioco l’Italia è nuovamente andata sopra (8-4); Cremoni e compagni hanno continuato a macinare gioco (17-9), per poi chiudere agevolmente il match sul 25-18 finale.