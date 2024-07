Europei Under 22: l’Italia stende la Polonia e va in finale

Per questa quarta uscita nella rassegna continentale il tecnico azzurro Vincenzo Fanizza si affida al sestetto sceso composto dalla diagonale Fanizza-Barotto, Iervolino e Orioli schiacciatori, Bartolucci ed Eccher centrali e al libero Staforini.

A inizio di primo set è la Polonia a scappare sullo 0-2, risposta azzurra che arriva con gli attacchi prima di Orioli poi di Barotto che ristabiliscono la parità (2-2). Fase di studio che prosegue con le due squadre che passano dal 3-3 al 6-6; nessuna delle due compagini riesce a trovare il break e il match prosegue punto a punto (9-9, 12-12). Errore al servizio dei polacchi, due attacchi della premiata Barotto-Orioli e l’Italia vola a +3 sul 18-15. Time out Polonia. Coach Fanizza prosegue da inizio gara con la staffetta al libero tra Staforini e Loreti; il vantaggio azzurro si sposta sul 20-17. Momento decisivo del primo set. La Polonia cerca di mischiare le carte facendo qualche rotazione, un attacco di Riccardo Iervolino fissa però il risultato sul 22-19, mentre l’attacco in parallela di Barotto costringe il coach polacco a chiamare time-out sul 23-20. Sul finale sale in cattedra lo stesso opposto azzurro che un attacco prima e un muro regala dopo il primo set agli azzurri che chiudono a +4 sul 25-21. Italia-Polonia 1-0.

Servizio a rete polacco, ace di Fanizza e attacco di Barotto e l’Italia allunga sul 4-1 a inizio secondo parziale. Gli azzurri continuano a pressare e la Polonia accusa il colpo (6-2); muro di capitan Bartolucci per il 7-2. La Polonia si riporta in scia fino sul 7-5 ed è time-out Italia. Scossa azzurra che arriva; attacco di Iervolino ed è nuovamente allungo azzurro sul 10-5. L’Italia è in partita, terzo ace di Riccardo Iervolino e gli azzurri volano sul 13-6; muro di Mattia Eccher per il 15-9. Un uragano azzurro smantella ogni tentativo di rimonta polacco, ancora un muro del centrale azzurro Eccher ed è più +7 Italia sul 17-10. Block out Polonia ed è 19-11 per gli azzurri. Polonia in difficoltà ed è time out sul 20-11. I Polacchi tentano di risalire (20-13); attacco di Barotto, ben servito da Fanizza e l’Italia si porta sul 22-14. Qualche rotazione azzurra e il risultato non cambia; errore al servizio del capitano polacco Kubicki ed è palla set Italia che viene contrattizzata da un ottimo servizio del neo entrato Roberti; gli azzurri chiudono la frazione di gioco sul 25-16. Italia-Polonia 2-0.

Una Polonia ferita comincia bene il terzo set e trova il break iniziale sul 1-3; Iervolino ristabilisce subito la parità a quota 3. Attacco di Eccher murato e ace di Puckzowsky e i polacchi si portano sul 3-6 costringendo coach Fanizza a rifugiarsi in time-out. Al rientro in campo il vantaggio polacco aumenta a +5 sul 5-10; primo momento di difficoltà degli azzurri in questa semifinale europea. La Polonia vola sul 6-12; in Magliano, out Iervolino. Attacco dello stesso Magliano ed è 10-14 Polonia; polacchi non intenzionati a farsi riprendere a il risultato si fissa sul 11-16, ma un attacco in diagonale ancora di Magliano, un errore in difesa dei polacchi e l’Italia si riporta a -3 sul 13-16. Risale il ritmo azzurro e gli uomini di Fanizza si avvicinano a -2 (16-18). Giocata sull’asse Fanizza-Orioli ed è Italia 18 Polonia 19; muro di Orioli e attacco out polacco e rimonta completata sul 20-19 Italia. Momento decisivo del match. Sul finale la battaglia sotto rete prosegue e si passa dal 21-21 al 23-23. Servizio out di Barotto ed è palla set per la Polonia prontamente annullata da un attacco dello stesso opposto azzurro (24-24). Out Fanizza-Barotto, in Boninfante-Roberti. La Polonia mette il naso fuori (25-26) riuscendo a chiudere il set sul 24-26. Italia-Polonia 1-2.

Quarta frazione di gioco che prende il via sotto i colpi dell’Italia (3-1); Fanizza per Magliano ed è 4-2 per la formazione azzurra. Bravi i polacchi a non disunirsi, a stabilire la parità sul 6-6, prima di affondare sul 7-9. Time-out Italia; vantaggio polacco incrementato a +4 sul 8-12. Nuovo time-out Italia. L’Italia si riposta a -2 (10-12) e questa volta è la panchina polacca a chiamare il time-out. Pausa che trova l’effetto sperato e i polacchi scappano ancora sul 10-15 grazie a due ace del 13. Dentro Iervolino e fuori Magliano. Un Italia in difficoltà soffre gli attacchi dei polacchi e il risultato si fissa sul 11-17 Polonia. Dentro Boninfante-Roberti, fuori Fanizza-Barotto. Sul finale è sempre la Polonia ad imporre il proprio ritmo di gioco e il divario tra le due compagini si sposta sul 14-20. Dentro Fanizza-Barotto, out Boninfante-Roberti, quest’ultimo autore dell’ultimo punto azzurro (15-20). Il match prosegue; l’Italia tenta la risalita, muro a due di Eccher-Iervolino e gli azzurri si portano sul 17-21. L’Italia mette nel mirino la Polonia; due attacchi out polacchi, ace di Orioli ed è 20-21. L’Italia ristabilisce la parità sul 21-21, si passa poi sul 22-22. Barotto trova il mani out polacco ed è vantaggio Italia sul 23-22. Spunto di Riccardo Iervolino ed è match point Italia, annullato però dai polacchi (24-24). Punto di Barotto per il secondo match point; muro di Fanizza per il 26-24. Apoteosi azzurra. L’Italia è in finale.

Il tabellino-



ITALIA-POLONIA 3-1 (25-21, 25-16, 24-26, 26-24)

ITALIA: Fanizza 3, Orioli 10, Eccher 5, Barotto 23, Iervolino 12, Bartolucci 5, Staforini (L). Boninfante, Magliano 3, Roberti 2, Loreti. N.e. Volpe, Balestra, Feri. All. Fanizza.

POLONIA: Szymendera 15, Majchrzak 6, Nowik 19, Sliwka 4, Nowak 9, Kubicki, Hawryluk (L). Kedziersky, Kufka, Puczkowski 11, Granieczny, Bilinski, Zawadski. N.e. Grzona. All. Luks.

Durata set: 25’, 24’, 29’, 30’.

Arbitri: De Baar (NED), Cildir (TUR).

Italia: 6 a, 16 bs, 11 mv, 23 et.

Polonia: 3 a, 21 bs, 8 mv, 27 et.