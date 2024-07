Europei Under 22: l’Italia si arrende alla Francia

Il match si apre con il muro di Orioli sull’attacco di Leon (1-0); opposto francese che però mette a terra il pallone del 1-1. Ace del palleggiatore francese Tizi Oualou che fissa il risultato dul 1-3 Francia; attacco di Barotto per il 3-3. Sempre Leon trova il vantaggio sul 4-6; un primo tempo di Bartolucci e un servizio vincente di Barotto ristabiliscono la parità a quota 7. Esce per infortunio il capitano azzurro Bartolucci, al suo posto Nicola Volpe. La Francia allunga con Mathis Henno sul 7-9 ed è time-out Italia. Al rientro in campo i transalpini allungano, Volpe prova a tornare a contatto (9-10) ma Henno e compagni trovano il +3 sul 9-12. Errore in attacco di Barotto e la formazione francese trova il 10-14. Primo tempo di Volpe, attacco di Barotto e gli azzurri si portano a -2 sul 14-16; vantaggio della Francia che si sposta dal 16-18 al 18-20. Errore al servizio di Orioli, attacco vincente del capitano francese Mathis Henno e la Francia allunga sul 18-22. Time-out Italia. Qualche passaggio a vuoto azzurro sul finale e i francesi accelerano sempre con M. Henno/Leon che chiudono il primo set sul 19-25.

Attacco di Iervolino, primo tempo di Volpe, ace di Barotto, muro a due di Fanizza/Volpe e gli azzurri a inizio seconda frazione si portano sul 4-1. Continua da inizio match la staffetta di Staforini e Loreti al libero. Vantaggio azzurro ripreso subito dalla Francia che ristabilisce la parità sul 4-4. La partita prosegue (6-6) fino all’ace sempre di Henno che porta la Francia sul 6-8. Time-out Italia. Esce Iervolino, entra Magliano. Ancora un ace di Henno per il 6-9 Francia. La Francia controlla il parziale e sul 8-12 coach Fanizza è costretto a fermare il ritmo di gioco transalpino. Gli azzurri si riavvicinano con gli attacchi di Magliano che propiziano il 15-16. L’Italia torna a contatto. Time-Francia. Parallela out di Magliano e la Francia riscappa via dal 15-18 al 17-21. Italia in difficoltà. Ace di Henno per il 17-22. Transalpini che amministrano bene il vantaggio acquisito passando dal 18-23 al 20-25. Italia-Francia 0-2.

Gli attacchi di Barotto e Orioli fissano il risultato sul 3-1 per l’Italia a inizio terzo set; muro di Barotto per il 5-1 ed è time-out Francia. Ace di H. Henno per il 5-3. Rocambolesco e fortunoso punto dei francesi che si riportano a -1 sul 6-5. Parallela vincente di Barotto e spunto di Magliano per il 9-6 Italia. Spirito azzurro che esce fuori e l’Italia allunga sul 12-7. Time-out Francia. Italia che limita gli attacchi soprattutto dei fratelli Henno e dell’opposto Leon (13-7). Attacco out di H. Henno e gli azzurri scappano sul 15-7. Reazione francese che trova un importante break (0-3) e si porta sul 15-10. Time-out Italia. Pausa chiamata da coach Fanizza che trova l’effetto sperato e l’Italia allunga a +7 sul 17-10. Vantaggio azzurro che passa sul 19-12; attacco in diagonale di Barotto (20-12) ed ace dello stesso opposto azzurro per il 21-12. Fuori Fanizza-Barotto, dentro Boninfante-Roberti e nuovamente Loreti per Staforini e l’Italia vola a +10 sul 23-13. Errore al servizio del francese Feral (24-14) e attacco di Roberti che trova il mani out e gli azzurri chiudono sul 25-14. Si va al quarto set.

Un sostanziale equilibrio contraddistingue l’inizio della quarta frazione di gioco e si passa dal 2-2 al 5-5; guizzo francese di Leon per il 5-7 ed ace del capitano Henno e la Francia trova un importante allungo sul 5-9. La Francia alza il ritmo e l’Italia subisce; transalpini che si portano a +6 sul 6-12. Servizio out di Magliano per l’8-13 Francia. L’Italia tenta la risalita, attacco in diagonali di Mattia Orioli e gli azzurri accorciano le distanze (10-13). Time out Francia. L’Italia mette la Francia nel mirino; sale il livello degli azzurri in difesa e in attacco. Spunto di Orioli, muro azzurro su Leon, parallela vincente ancora di Orioli e l’Italia trova la parità a quota 13. La battaglia prosegue punto a punto e si passa dal 15-15 al 18-18. Momento decisivo dell’Europeo (19-19). Attacco di Orioli murato da Leon e la Francia trova il 19-21. Partita tesa. Escono Fanizza-Barotto, in campo Boninfante-Roberti e l’Italia pareggia i conti sul 21-21. Time-out Francia. Orioli e Volpe e l’Italia mette il naso fuori (23-22), parità però ristabilita dal solito Leon (23-23). Primo tempo sull’asse Boninfante-Volpe e per l’Italia è set point sul 24-23; annullato però dai francesi (24-24). Attacco di Henno ed è match point Francia, ma un servizio a rete dei transalpini ristabiliscono la parità (25-25). Dentro Fanizzza-Barotto per Boninfante-Roberti; attacco murato di Magliano ed è secondo match point Francia (25-26); Barotto trova il mani out ed è 26-26. Attacco ancora di Henno per il 26-27; Orioli trova il pari sul 27-27. Partita sul filo dei nervi, set ad alta intensità. Ancora i fratelli Henno mattatori di fine parziale per il quarto match point (27-28); Leon non trova le mani del muro azzurro ed è 28-28. Errore in palleggio del palleggiatore francese Tizi Oualou ed è set point Italia; servizio potente di Barotto, free ball, attacco di Orioli ed è 30-28 Italia. Italia-Francia 2-2. Si va al quinto set.

Errore al servizio francese, diagonali di Barotto e il tie-break si apre con l’Italia sopra (2-0). Punto di Henno e primo tempo di Magnin per il 2-2. Ace di Barotto per il 4-3 Italia; attacco di Orioli ed è 5-4, la Francia pareggia (5-5) prima di passare in vantaggio (5-6). Servizio out di Henno ed è parità a quota 6. Sempre Henno trova il vantaggio (6-7) ma Mattia Eccher vince la guerra sotto rete per il 7-7. Sul 8-9 Francia coach Fanizza chiama il time-out; fallo in attacco dell’Italia e la Francia trova il break sul 8-10; vantaggio translpino che si sposta sul 9-11. La Francia allunga sul 10-12 ma Orioli trova l’undicesimo punto (11-12). Fuori Fanizza-Barotto, dentro Boninfante-Roberti. La Francia si porta sul 11-13; servizio out di Henno per il 12-13 ed è time out Francia. Attacco di Henno trova il mani out azzurro ed è match point sul 12-14 Francia. Time-out Italia. Attacco in parallela di Roberti per il 13-14; errore in palleggio di Tizi Oualou e rimonta azzurra sul 14-14. Attacco di Barotto, match point Italia; Barotto murato da Henno per il 15-15. Primo tempo sull’asse Fanizza-Eccher ed è secondo match point Italia, sempre però Henno a ristabilire la parità (16-16). Ancora Barotto per il 17-16, terzo match point azzurro, Francia che si appoggia sempre e solo su Henno che punge 17-17. Infrazione al servizio Francia ed è quarto match point azzurro; Henno la risolve (18-18). Orioli per il quinto match point; servizio di poco out di Orioli per il 19-19. Ace di Henno per il 19-20 Italia; servizio questa volta a rete di Henno per il 20-20. Attacco in pipe strano da dire di Henno per il 20-21 Francia; fallo azzurro ed è 20-22 Francia. L’Italia è medaglia d’argento.