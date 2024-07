Europei Under 18: l’Italia centra la semifinale

Grazie al successo di oggi, l’Italia ha ottenuto, con un turno di anticipo, la matematica certezza del passaggio in semifinale. Un primo obiettivo davvero importante per gli azzurrini, che nel corso di questa rassegna continentale hanno raccolto sei successi in altrettanti incontri disputati.

Prima frazione di gioco molto combattuta con le due squadre che hanno lottato punto a punto (8-8, 10-10). Con il passare delle azioni, però, il Belgio ha trovato l’allungo (14-18). Nel finale l’Italia ha provato a ricucire ma la formazione Belga ha chiuso il proprio favore (23-25).

Il secondo set è stato quasi totalmente dominato da Cremoni e compagni. Il Belgio ha tentato di rispondere, ma gli azzurrini non si sono fatti sorprendere e hanno chiuso (25-19).

Nel terzo set la musica non è cambiata e l’Italia in poche azioni si è portata al comando (8-4). I ragazzi di Cresta non hanno concesso reali possibilità di rimonta agli avversari e hanno chiuso il set (25-19).

Nel quarto set è stata sempre l’Italia a partire forte e il Belgio è scivolato indietro (8-4). Come per tutta la gara, ad eccezione del primo set, gli azzurrini non hanno avuto problemi a gestire il vantaggio e il punteggio finale è stato fissato sul (25-14). Miglior realizzatore del match è stato Manuel Zlatanov con 17 punti.

Il tabellino-



ITALIA-BELGIO 3-1 (23-25, 25-19, 25-19, 25-14)

ITALIA: Garello 14, Benacchio 16, Cremoni 15, Zlatanov 17, Ciampi 6, Argilagos 5, Giani (L). Usanza, Porro, Crosato, Dalfiume. N.e. Boschini, Ruzza, Tosti. All. Cresta.

BELGIO: Spletinckx 10, Coussens 2, Hubert 5, Strobbe 12, Vanbroekhoven 8, Stoliar, Sophie (L). Vermarien 2, Lambert 4, Rauwoens 5, Devoghel 1, Parmentier. N.e. Aly, De Rechter. All. Mieke.

Durata set: 25’, 24’, 23’, 20’

Arbitri: Malichi (ISR), Ambarkov (MKD).

Italia: 6 a, 15 bs, 18 mv, 28 et.

Belgio: 4 a, 10 bs, 9 mv, 25 et.