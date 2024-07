Europei Under 18: gli azzurrini vincono ancora

PLOVDIV (BULGARIA)- La nazionale Under 18 maschile di Monica Cresta vince 3-0 (25-10, 25-21, 25-22) sulla Repubblica Ceca chiudendo di fatto la fase a gironi con sette vittorie in altrettante partite: in semifinale affronterà la Polonia.

Altro successo rotondo per Benacchio e compagni; anche questa sera gli azzurrini non hanno lasciato scampo agli avversari (per l’Italia il quinto successo senza concedere set). Nonostante il pass per le semifinali già in mano, questa sera l’Italia è scesa in campo nel giusto modo, concedendo ben poco agli avversari soprattutto nel corso dei primi due set e vincendo lo sprint finale nella terza frazione di gioco.

Dagli ultimi match di oggi si è dunque delineata la griglia delle semifinali in programma sabato 20 luglio; gli azzurri torneranno in campo alle ore 17.30 contro la Polonia, arrivata seconda nella Pool I di Sofia, mentre l’altra semifinale vedrà invece opposte alle ore 14.30 Spagna e Francia.



Ottimo avvio di gara per gli azzurrini che sono subito scappati via (6-1), la Repubblica Ceca, in grande difficoltà, non ha trovato spunti, subendo il ritmo di gioco di Benacchio e compagni (17-8) che facendosi sempre più strada (22-10) sono riusciti a chiudere agevolmente il set sul 25-10. Dopo un apparente equilibrio di inizio seconda frazione di gioco (4-4) è stata nuovamente la formazione azzurra a trovare l’allungo (7-5, 10-6) e per la Repubblica Ceca è calato il buio (15-10, 17-10); sul finale qualche piccola sbavatura di gioco italiana ha ridato fiducia alla formazione di coach Svoboda che ha tentato la risalita (23-17, 24-21); bravi comunque gli azzurrini a chiudere il parziale sul 25-21. Italia-Repubblica Ceca 2-0. Terzo set estremamente equilibrato; fin dalle prime battute le due squadre sono state sempre a contatto (5-5, 8-8, 13-13). La battaglia sotto rete è continuata anche nel finale 22-22; momento chiave del match che ha visto però gli azzurrini trovare lo sprint decisivo che gli ha permesso di chiudere il match sul 25-22.

Il tabellino-

ITALIA-REPUBBLICA CECA 3-0 (25-10, 25-21, 25-22)

ITALIA: Crosato 10, Tosti 7, Cremoni 1, Zlatanov 12, Benacchio 4, Argilagos 5, Giani (L). Usanza, Boschini 9, Ruzza 3, Porro 4, Dalfiume 1. N.e. Ciampi, Garello. All. Cresta.

REPUBBLICA CECA: Cajan 2, Toth 3, Vrablik 9, Zidlik 5, Balaz, Donat, Danicek (L). Hermansky, Filip 2, Svoboda 4, Dryje, Vybral 4, Skolka 5, Nekola. All. Svoboda.

Durata set: 29’, 24’, 26’.

Arbitri: Ivanov (BUL), Yilmazgil (TUR).

Italia: 9 a, 11 bs, 6 mv, 19 et.

Repubblica Ceca: 1 a, 9 bs, 6 mv, 19 et.