Starting Six: domani Italia-Brasile apre i Giochi della nazionale di De Giorgi

ROMA- Starting Six al maschile entra, e non potrebbe essere altrimenti, in clima olimpico presentando l'esordio degli azzurri che domani, alle 13.00, scenderanno in campo contro il Brasile nella prima partita della Pool B. A seguire gli azzurri sfideranno martedì 30 luglio l’Egitto e concluderà gli impegni nella Pool B il 3 agosto contro la Polonia.