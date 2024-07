Olimpiadi: l'Italia in gran spolvero supera il Brasile all'esordio

PARIGI- Partenza lanciata per la Nazionale Maschile che nella gara d’esordio dei Giochi Olimpici hanno battuto il Brasile con il punteggio di 3-1 (25-23, 27-25, 18-25, 25-21)al termine di una partita davvero ben giocata, in cui i campioni del mondo hanno concesso agli avversari solo il terzo set.

Partita impeccabile della formazione azzurra, trascinata da un super Romanò (20 punti) e da una prestazione collettiva impeccabile. Eccellente la ricezione, efficace il muro, potente l’attacco per una formazione azzurra in grande spolvero. Piccolo passaggio a vuoto nel terzo set, ma l'avversario era di quelli forti. E’ solo l’inizio, ma meglio di così non si poteva partire.

De Giorgi per l’esordio Olimpico azzurro contro il Brasile sceglie il sestetto tipo con Giannelli in regia, Romanò opposto, Russo e Galassi centrali, Lavia e Michieletto in posto 4, Balaso libero.

Il Brasile risponde con Bruno, Leal, Lucas, Lucarelli, Flavio, Darlan e Thales (Libero).

Il primo break del match è carioca firmato da un servizio vincente di Leal (1-4). De Giorgi chiama subito il primo time out. Ci riporta sotto un muro di Romanò (4-5). Russo dal centro sigla la parità (6-6). Sprechiamo un contrattacco con Lavia ma siamo lì. Le manone di Lucas riportano il Brasile avanti di due (6-8). Poi Darlan (6-9). Soffriamo in ricezione sulle battute di Lucarelli e le distanze si allargano (6-10). Michieletto con una palla spinta accorcia le distanze (11-12). Molti errori al servizio da ambo le parti. Lucarelli piega le mani del nostro muro (12-15). Lucas imperversa dal centro, ben servito da Bruno e gli azzurri faticano a contenerlo. Ma l’Italia reagisce ed un muro di Galassi su Flavio ci riporta in parità (19-19). Bernardo opera diversi cambi per ridare nerbo alla sua squadra azzurra passa avanti con una gran botta di Michieletto (21-20). Una palla contestata dai nostri riporta il Brasile in vantaggio (21-22). Finale in volata. Pasticcia il Brasile (24-23) per noi. Un murone di Lavia ci regala in primo set, nonostante Bernardinho tenti la carta disperata del Challenge. Niente da fare (25-23). 1-0 per noi, ma è ancora lunga.

Il secondo set con l’Italia che parte gasata dopo aver vinto il primo set. Ace di Lavia, il primo del match per gli azzurri, pallone in rete di Leal e siamo avanti (5-1). Darlan continua a farci male (5-3) e (6-4) firmati dal 22enne carioca. Un errore di Juri Romanò e il Brasile ci riprende (7-7). Due muri di Russo ci riportano avanti di tre (10-7). Ma il Brasile non molla trascinata da Darlan che con una perentoria conclusione a rete ed un ace ci riprende (12-12). Michieletto suona la carica per noi (14-12). L’ace di Galassi ci porta sul 16-13. Poi ancora Michieletto di potenza ed un ‘aquilone’ di Flavio e siamo 18-13. Un errore di Daniele Lavia riporta sotto Lucarelli e compagni nel finale (23-21). Time out chiamato da De Giorgi e rush finale. Il Brasile fa paura, difesa di Flavio, pallonetto di Lucarelli (24-23) ancora Lucarelli. Annullati tre set point azzurri (24-24). Ancora un errore che scaturisce da una cattiva ricezione e la palla set è del Brasile, ma l’annulliamo. Muro di Michieletto e situazione ancora ribaltata. Ancora Michieletto e ci prendiamo anche il secondo set (27-25). Applausi.

Si riparte ed è tutt’altro che finita. Il Brasile non ci sta e parte forte (1-3) e poi (2-5). Gli uomini di Bernardinho forzano il servizio e sbagliano parecchio ma sono bravi nel cambio palla (5-8). Giannelli sbaglia un contrattacco (6-10). Ace di Lucarelli, poi Darlan fa la voce grossa e siamo sotto di 6 (7-13). E’ il gap decisivo. De Giorgi si gioca la carta Sbertoli ma non è semplice rimontare. Darlan si esalta e il Brasile vola via (10-16). Lucas firma il (12-19). Entra anche Luca Porro all’esordio olimpico. E’ il momento anche di Bottolo che appena entrato sbaglia al servizio. Ancora un muro di Lucas (15-22) il set è andato. Lo chiude Leal (18-25). Si va al quarto parziale

E’ Lavia che mette a terra il primo pallone alla ripresa del gioco. Si va avanti punto a punto (3-3). Servizio vincente di Michieletto (5-4) per l’Italia. Nessuna delle due formazioni prende il sopravvento ma Darlan trova lo spazio in contrattacco per riportare avanti il Brasile (7-8). Ace di Romanò e rimettiamo avanti la testa, vantaggio ribadito da un muro di Galassi (10-8). Bernardinho stoppa tutto con un time out. Ma alla ripresa del gioco il nostro opposto mette a terra un altro servizio (11-8). L’Italia allunga (15-11). Teniamo i carioca a debita distanza (18-15). Murone di Lavia (19-15). Sbertoli entra al servizio e Michieletto ci porta 22-18. L’errore in battuta di Lucarelli ci regala quattro set point (24-21). Ancora un servizio al centro della rete, di Lucas, manda l’Italia in Paradiso. (25-21). Bene così.

L'Italia tornerà in campo per il secondo impegno nella Pool C martedì 30 luglio alle 9.00 contro l’Egitto e chiuderà le sue fatiche nella prima sabato 3 agosto alle 17.00 contro la Polonia.