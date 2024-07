Olimpiadi: Italia-Repubblica Domenicana, si parte domani alle 9.00

Notizia di oggi è che la squadra caraibica non potrà contare sulla centrale Lisvel Eve Mejía, fermata a causa di una positività al doping, e al suo posto entrerà nelle 12 la riserva a Geraldine González. Si registra un cambio anche nella Turchia, fuori per infortunio la centrale Zehra Gunes, sostituita da Beyza Arici. Italia e Repubblica Domenicana nelle Olimpiadi si sono affrontate solo una volta, a Londra 2012 quando le azzurre s’imposero 3-1. In totale i precedenti tra le due squadre sono 36: 30 successi per la nazionale italiana e sei sconfitte.

Le parole del CT Julio Velasco-

«Ho visto le ragazze molto bene, sin dal primo giorno qui a Parigi ci siamo allenati nella giusta maniera, qualche problemino c’è, ma è normale e siamo fiduciosi. Come priorità ho stabilito quella di combattere l'ansia, cercando di isolarsi anche perché a volte, per esempio, anche in buona fede i parenti e gli amici ti pongono la domanda allora vinciamo, no? Questo credo crei ansia, noi invece, dobbiamo pensare e concentrarci partita dopo partita, facendo i conti nel torneo olimpico dalla prima all’ultima, le partite al massimo sono sei e quindi c’è una grande differenza rispetto a un campionato, i margini di errore sono minimi. Io sono convinto che l’obbligo di vincere sia il nemico numero di uno sportivo e per spiegare questo spetto cito cosa è successo a Djokovic a Tokyo, doveva vincere la medaglia d’oro e, invece, non è riuscito a conquistare nemmeno il bronzo. Alle mie ragazze ho ripetuto alle che nello sport vale il qui e ora, né ieri, né domani. Noi adesso dobbiamo affrontare la Repubblica Dominicana, esiste solo quello. Poi sarà lo stesso con l'Olanda e la Turchia. Dopo vedremo che cosa ci succederà e qualunque cosa ci aspetti l’affronteremo con determinazione e convinzione, perché un altro nemico da sconfiggere è il dubbio. Le motivazioni in un'Olimpiade, così come in un Mondiale, sono l’ultimo dei problemi. La squadra va motivata in una partita facile, ma in generale per tutti gli atleti che prendono parte ai Giochi Olimpici la motivazione è forse perfino eccessiva. Da questo punto di vista, quindi, non ho alcuna preoccupazione ».

I precedenti delle azzurre con la Repubblica Dominicana-



36 totali: 30 vittorie e 6 sconfitte.

I precedenti ai Giochi Olimpici



1 vittoria per le azzurre

2012: Italia-Rep. Dominicana 3-1



Le 13 azzurre a Parigi 2024-



1. Marina Lubian, centrale

3. Carlotta Cambi, palleggiatrice

6. Monica De Gennaro, libero

8. Alessia Orro, palleggiatrice

9. Caterina Bosetti, schiacciatrice

11. Anna Danesi, centrale (capitano)

17. Myriam Sylla, schiacciatrice

18. Paola Egonu, opposto

19. Sarah Fahr, centrale

21. Loveth Omoruyi, schiacciatrice

24. Ekaterina Antropova, opposto

27. Gaia Giovannini, schiacciatrice

5. Ilaria Spirito, libero (tredicesima atleta)

Lo Staff azzurro-

Allenatore: Julio Velasco

Vice allenatore: Massimo Barbolini

Terzo allenatore: Lorenzo Bernardi

Assistente allenatore: Juan Manuel Cichello

Medico: Emanuela Longa

Fisioterapisti: Francesco Bettalico e Maira Di Vagno

Preparatore Fisico: Giovanni Miale

Scoutmen: Massimiliano Taglioli e Lorenzo Abbiati

Team Manager: Marcello Capucchio

I gironi del torneo femminile

Pool A: Francia, USA, Cina, Serbia.

Pool B: Brasile, Polonia, Giappone, Kenya.

Pool C: Italia, Turchia, Olanda, Repubblica Dominicana.

Il Calendario delle azzurre (Pool C)

28 luglio: Italia-Repubblica Dominicana ore 9

1 agosto: Italia-Olanda ore 17

4 agosto: Italia-Turchia ore 9.