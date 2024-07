Olimpiadi: l' Italia a punteggio pieno, battuto l'Egitto

PARIGI- Senza problemi, ed in grande sicurezza, l'Italia supera in tre set, 3-0 (25-15, 25-16, 25-20), l'Egitto assicurandosi la qualificazione ai quarti di finale e dando ancora una volta una grande dimostrazione di forza. L'avversaria certamente non era di quelle che potessero impensierire gli azzurri ma era importante non distrarsi e soprattutto conquistare più punti possibile nel match in caso di arrivo a pari punti nella Pool B. Missione compiuta. Sarà decisiva la sfida con la Polonia di mercoledì per assegnare il primo posto nel girone, l'Italia è pronta.

De Giorgi non cambia il sestetto base. Giannelli in regia, Romanò opposto, Galassi e Risso al centro, Michieletto e Lavia di banda, Balaso libero. Azzurri in campo con una maglia inedita dal desing particolare, bella ma con un colore che molto lontano dal tradizionale azzurro.

Egitto in campo con Gaber in palleggio, Haikal opposto, Azab e Asran schiacciatori, Dola e Seoudy centrali, Reda libero.

Partenza sprint per gli azzurri, primo punto messo a segno da Lavia, poi un ace di Michieletto. L’Egitto però in questa fase ci tiene lì. Un errore di Lavia riporta la squadra africana in parità (6-6). Poi l’Italia si distende (12-7). Dall’altra parte del campo è Haikal a tenere in quota i suoi (15-11). Un contrattacco di Romanò da seconda linea ci porta sul 17-11. Muro di Giannelli (19-12). Ace millimetrico di Lavia (21-12). Il primo set vola via senza colpo ferire. Il punto che vale il parziale arriva da un errore in battuta di Asran (25-15).

Il secondo set inizia sullo stesso copione con cui è terminato il primo. Una bomba di Lavia ci porta subito avanti (3-0). Ancora un muro di Giannelli (6-2). Michieletto apre il muro egiziano (8-3). Ancora un block, stavolta di Michieletto, allarga la forbice (12-5). Giannelli varia molto il gioco, tenendo sulla corda bande e centrali, provando gli schemi che saranno utili per i prossimi, più probanti impegni. L’inerzia del match non cambia (18-10). Entra Sbertoli al servizio ma sbaglia (18-11). Ace di Michieletto (21-12). Finale in surplace. Il muro di Galassi chiude i giochi anche in questo parziale (25-16).

Si torna a giocare con l’Egitto che comunque tiene il campo con dignità, almeno nell’approccio iniziale (3-3). Una pipe spettacolare di Lavia ed un errore di Haikal scavano il primo solco a favore degli azzurri (7-3). Ancora Lavia a muro (12-7). Servizio vincente di Romanò (14-9). L’Egitto non molla, muro di Elhossiny su Lavia (15-12). Ma l’Italia è in pieno controllo, sostenuta dai tifosi italiani presenti sugli spalti dell’impianto parigino, la nostra nazionale vola tranquilla verso la vittoria. Conclusione perentoria di Lavia (21-16). Ma l’Egitto continua a lottare e si riavvicina approfittando di un attimo di rilassamento degli azzurri. Il solito Elhossiny riavvi (22-20). De Giorgi inserisce di nuovo Sbertoli in battuta che mette in difficoltà la ricezione avversaria. Muro di Russo, bomba di Michieletto e l’Italia chiude i conti (25-20). E ora sotto con la Polonia, la storia è ancora tutto da scrivere.

Il tabellino-

ITALIA-EGITTO 3-0 (25-15, 25-16, 25-20)

ITALIA: Lavia 14, Romanò 14, Michieletto 11, Russo 7, Galassi 6, Giannelli 4, Balaso (L), Sbertoli, Sanguinetti, Bottolo, Bovolenta, Porro. All. De Giorgi.

EGITTO: Haikal 8, Issa 6, Elhossiny 5, Azab 3, Asran 3, Seoudy 3, Dola 1, Abed 1, Hamada, Reda (L), Youssef, Gaber. All. Munoz Benitez.

ARBITRI: Alrousi Alhammadi Hamid Mohamed Ahmed (UAE), Maroszek Wojciech (POL)