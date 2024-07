Olimpiadi: Marco Mengoni a Parigi per l'Italia del volley

Il popolare cantautore, che in carriera ha vinto due festival di Sanremo ha fatto il tifo per la nazionale in occasione della sfida con l'Egitto e poi è sceso in campo ad abbracciare gli azzurri

