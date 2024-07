Starting Six: le azzurre partono piano ma battono le domenicane

In Prima Fila Eleonora D’Alessandro e Pasquale Di Santillo commentano la vittoria della nazionale di Velasco nella partita d'esordio contro la Repubblica Domenicana. Egonu e compagne, complice l'orario di gara, hanno palesato diverse incertezze perdendo un set ma hanno avuto la forza di reagire e di concludere in crescendo. Un successo fondamentale in chiave qualificazione ma le azzurre dovranno alzare il livello di gioco contro avversarie certamente più ostiche delle caraibiche come Olanda e Turchia.

Beach Passion racconta del sofferto e sfortunato inizio di torneo Olimpico di Valentina Gottardi e Marta Menegatti, sconfitte nella prima partita dalle spagnole Liliana/Paula dopo un match che ha visto le azzurre perdere due set ai vantaggi pur dominando il secondo set. Ci sarà comunque tempo di rifarsi ed andare avanti nella competizione.

Ospite d'eccezione in Chiacchierate Olimpiche. Pasquale Di Santillo e Consuelo Mangifesta hanno raggiunto ed intervistato una delle icone della pallavolo italiana, la primatista assoluta di presenze in nazionale con 548 partite disputate, Eleonora Lo Bianco. Per la popolare Leo cinque Olimpiadi senza avere mai la soddisfazione di lottare per le medaglie, sempre eliminata nei quarti di finale. Nella chiacchierata Lo Bianco racconta la sua straordinaria carriera pallavolistica non senza ovviamente augurare al gruppo di Velasco un grande In Bocca al Lupo per il cammino nel torneo Olimpico.