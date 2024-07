Starting Six, per gli azzurri due vittorie e quarti in tasca

ROMA- Puntata di Starting Six al maschile dedicata alla nazionale di De Giorgi capace, battendo Brasile ed Egitto, di staccare con una partita di anticipo la qualificazione ai quarti di finale del torneo Olimpico di Parigi. Una nazionale che, soprattutto contro la forte e temuta formazione carioca, di essere già in forma per le sfide che contano. Per il primo posto nella Pool B sarà ora decisiva la sfida finale contro i campioni d'Europa della Polonia.