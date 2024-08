Olimpiadi: Italia-Polonia super sfida per il primato nella Pool B

PARIGI- Domani alle 17.00 ultima e decisiva fatica, fondamentale per conquistare il primo posto, per l'Italia di De Giorgi nella Pool B del torneo di Olimpico di pallavolo. Gli azzurri, in Diretta TV su Discovery, DAZN e Rai Sport HD, sfideranno la Polonia Campione d'Europa in carica. Una vittoria sarebbe fondamentale per un miglior accoppiamento nel quarti di finale. I ragazzi di Ferdinando De Giorgi hanno fino a ora disputato un buon torneo, ottenendo due vittorie, ma soprattutto mettendo in evidenza una buona organizzazione di gioco, il vero e proprio marchio di fabbrica del giovane gruppo azzurro contraddistintosi negli ultimi tre anni sulla scena del panorama mondiale e continentale. Arriva dunque la fase calda di un torneo olimpico che non ha tradito le aspettative della vigilia e dimostratosi molto equilibrato. In base ai risultati odierni, salutano nel frattempo Parigi l’Argentina (medaglia di bronzo a Tokyo) e l’Egitto. Notizia di stanotte il nuovo cambio in formazione per il Brasile che inserisce in formazione nuovamente Alan recuperato; a fargli spazio, dunque, Honorato.