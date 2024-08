Starting Six: l'Italia nei quarti, ed ora sotto con la Turchia

ROMA- Puntata di Starting Six al femminile ovviamente colorata di azzurro, con il racconto della vittoria delle azzurre di Velasco contro l'Olanda che è valsa alla nostra nazionale il passaggio ai quarti di finale del torneo Olimpico. Match iniziato in salita per Orro e compagne che hanno sofferto nel primo set il servizio delle ragazze di Koslowski andando in grande difficoltà in ricezione. Con l'inserimento di Giovannini al posto di Bosetti l'Italia ha saputo riprendere in mano le redini della partita finendo con un crescendo che è valso il 3-0 finale. Azzeccata la scelta del CT che ha voluto dare una chance a Ekaterina Antropova la quale, inserita nel sestetto base al posto di Egonu, ha trascinato, con 33 punti a referto, le compagne alla vittoria. Il primato nella Pool C sarà deciso dalla titanica sfida di domani con la Turchia.