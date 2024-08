Olimpiadi: l'Italia è perfetta, la Turchia si arrende

PARIGI- Un'Italia capace di stupire ancora , capace di alzare il suo livello di gioco rispetto alle uscite precedenti, travolge 3-0 (25-14; 25-16; 25-21) le temute Campionesse d'Europa della Turchia assicurandosi il primato della Pool C ma soprattutto dando certezze importanti in vista del proseguo del torneo. In attesa di conoscere l'avversaria dei quarti di finale le azzurre si godono questa vittoria arrivata in virtù di una straordinaria prestazione collettiva, impreziosita dai 20 punti di Egonu, dagli 11 di Sylla, da una ricezione che ha funzionato sempre alla perfezione, di un muro che ha saputo disinnescare lo spauracchio Vargas, di una difesa che, orchestrata da De Gennaro, non ha fatto cadere un pallone. Risultato mai in discussione, l'Italia, dopo aver dominato i primi due parziali, ha gestito alla grande il finale del terzo, senza mai concedere alle turche la possibilità di rientrare in partita. Le ragazze e Velasco sanno perfettamente di non aver ancora fatto nulla, ma la prova di forza di oggi non può che essere un viatico importante verso i traguardi che tutti si aspettano di raggiungere...

Per la sfida con la Turchia Velasco rimette Egonu nel ruolo di opposta, Orro in palleggio, Fahr e Danesi centrali, Sylla e Bosetti di banda De Gennaro libero. Ilaria Spirito nel roster al posto dell’indisposta Omoruyi.

Santarelli ha invece scelto Sahin in palleggio Vargas opposto, Baladin e Aydin schiacciatrici, Erdem e Gunes le centrali con Orge libero.

Il primo punto è azzurro grazie ad una bella combinazione Orro/Danesi. Egonu firma il primo break della partita (2-0). Un paio di errori da parte della formazione turca, un muro di Sylla su Vargas e voliamo avanti (7-2). Doppio ace di Fahr e la forbice si allarga (10-3). Santarelli inserisce Karakurt. Ancora Paola Egonu, dopo un lungo scambio, una bomba di Sylla, primo tempo di Danesi e siamo 14-4. Italia sin qui perfetta, difese pazzesche delle nostre, Vargas disinnescata dal nostro muro. e Turchia in grande difficoltà. Egonu firma il suo sesto punto (15-4). Si mette a referto Bosetti con un colpo chirurgico (18-6). Doppio cambio di Velasco con l’ingresso di Cambi ed Antropova. Ace di Gunes la Turchia accorcia (19-10). Set point conquistato con il primo muro di Anna Danesi (24-13). La chiude Egonu con il nono punto personale (25-14). Un set dominato ma la Turchia ha risorse per risalire la china, la partita è appena iniziata.

Più combattuto l’inizio del secondo set. Il primo break azzurro parte dalle mani di Sylla e da un errore in fast di Erdem (5-3). Uno scambio prolungato concluso da Vargas riporta il risultato in parità (6-6). Danesi strepitosa, stampa giù due muri (9-6). Ma Vargas è cresciuta e con lei tutta la Turchia (9-9). Egonu risponde con tre colpi consecutivi fantastici (12-9). La schiacciatrice di Cittadella ha la mano calda, mette a segno una palla davvero complicata (15-12). Dall’altra parte della rete però c’è sempre Vargas (15-14). L’Italia innesta le marce alte e Sylla riallarga la forbice con due colpi di classe (19-15). Grande muro di Orro (20-15), poi Alessia si ripete al servizio firmando l’ace (22-16). Vargas spara fuori e ci regala in set point (24-16). Un primo tempo di Danesi chiude i giochi anche in questo parziale.

Si torna in campo e si parte con diversi errori al servizio da ambo le parti. Un colpo fuori in attacco di Erdem segna il primo break del set (5-3). Botta di Cebecioglu, conclusione di Vargas, pallone fuori di Egonu e la Turchia, per la prima volta in partita si trova avanti (6-8). Cate Bosetti rimette l’Italia in carreggiata sparando sul muro (8-8). Marina Lubian prende il posto di Fahr. Palla fuori di Bosetti, errore di Egonu e la squadra di Santarelli vola a +3 (10-13). Invasione di Cambi, la Turchia scappa (12-16). Squillo di Lubian dai 9 metri, muro di Antropova, Sylla la mette a terra, le abbiamo riprese (16-16). Antropova ci riporta avanti (17-16). Quinto muro punto personale per Anna Danesi (19-17). Due errori riportano le turche in parità (19-19). Attacco out di Vargas e siamo di nuovo a + 2 (21-19). Strepitosa Orro a muro (quinto punto personale) e siamo al match point (24-21). Egonu la chiude con un servizio imprendibile (25-21). Chiudiamo 3-0 con una delle squadre più forti del lotto e arriviamo ai quarti con grandi certezze. Andiamo avanti così.

Le parole di Caterina Bosetti-

« Sì, abbiamo giocato una bella partita, mettendo in mostra un’ottima pallavolo con una fase muro-difesa efficace, dobbiamo continuare su questa strada. Adesso arrivano le partite importanti, quindi dobbiamo restare concentrate e con i piedi per terra, continuando ad affrontare le partite in questo modo. Credo che la chiave di tutto sia stato il nostro gioco, siamo riuscite a metterle in difficoltà in battuta, non avevano ricettori, non avevano mai la palla per giocare col centrale, quindi penso sia stata un po' quella la chiave. Il nostro muro poi ha funzionato bene, abbiamo contenuto tantissimo ».

Le parole di Monica De Gennaro-

« Abbiamo fatto tutte una gran partita nella fase muro-difesa secondo me; abbiamo toccato una grande quantità di palloni a muro e conseguentemente siamo riuscite a difendere tanto. La prestazione di squadra, corale è stata davvero buona e siamo in crescita, questo ci fa ben sperare per il prosieguo del cammino ».

Le parole di Anna Danesi-

« Oggi una grande Italia, ma non lo dico solo per il 3-0, ma soprattutto per l’atteggiamento mostrato nel terzo set quando eravamo sotto di tre o quattro punti e abbiamo avuto una buona reazione riuscendo a rimontare e passare nuovamente in vantaggio. Sarà importante ricordarlo nella prossima partita, la prima da dentro o fuori. Sarà importante non pensare troppo a questo fattore, dovremo solo pensare a entrare in campo e continuare a dimostrare il nostro valore, così come abbiamo fatto fino a ora ».

Il tabellino-

ITALIA-TURCHIA 3-0 (25-14, 25-16, 25-21)



ITALIA: Egonu 20, Sylla 11, Danesi 8, Fahr 4, Giovannini, Orro 5, De Gennaro (L), Antropova 3, Bosetti 6, Spirito, Lubian 1, Cambi. All. Velasco

TURCHIA: Vargas 13, Karakurt 1, Baladin 6, Erdem 3, Kalac, Sahin 1, Örge (L), Güne? 4, Diken, Cebecioglu 4, Özbay, Aydin 1. All. Santarelli.

ARBITRI: Myoi Sumie (JPN),Alrousi Alhammadi Hamid Mohamed Ahmed (UAE)

Durata Set: 20', 23', 23' Tot: 66'



Italia: 5 a, 7 bs, 9 m, 16 et.



Turchia: 1 a, 6 bs, 2 m, 17 et.

Spettatori: 9384.