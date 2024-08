Olimpiadi: Italia da impazzire, batte il Giappone e va in semifinale

PARIGI - Incredibile Italia, incredibile partita. La nazionale di De Giorgi doma uno straordinario e indomabile Giappone al tie break 3-2 (20-25; 23-25; 27-25; 26-24; 17-15) e vola in semifinale. Gli azzurri oggi hanno saputo tirar fuori con il carattere ed l'orgoglio quello che non sempre gli è riuscito tecnicamente. Sotto di due set, ad un passo dal baratro nel terzo, con i nipponici che hanno avuto nelle mani tre match point, Giannelli e compagni hanno saputo fatto appello all’ultima stilla di risorse ed hanno ripreso per i capelli prima il parziale, poi quello successivo rintuzzando tutti i tentativi dei nipponici che hanno continuato a difendere tutto e a non sbagliare nulla, e ad imporsi nel quinto, annullando un altro match point, chiudendo con due muri strepitosi di Russo che hanno scacciato definitivamente l’incubo. La paura è passata. Vittorie come questa esaltano, l’Italia di De Giorgi può continuare a sognare.

De Giorgi si affida al sestetto di sempre con Giannelli in cabina di regia, Romanò opposto, Galassi e Russo al centro, Michieletto e Lavia sulle bande, Balaso libero.

Il Giappone schiera al fischio iniziale Sekita in palleggio, Nishida opposto, Ishikawa e Takahashi schiacciatori, Kentaro e Yamauchi al centro, Yamamoto libero.

Romanò comincia la sua partita firmando subito un ace (2-0) ma un errore di Michieletto rimette subito le cose in parità (2-2). Il match viaggia sul filo dell’equilibrio con le due squadre brave nel cambio palla (7-7). Ishikawa prende per mano i suoi e porta avanti il Giappone con un mani e fuori ed un preciso pallonetto (7-9). Michieletto in contrattacco annulla il piccolo gap (10-10). Nishida mani e fuori e servizio vincente, nipponici di nuovo a + 3 (12-10). L’Italia deve ancora sciogliersi. Gli uomini di Blain non sbagliano nulla e Yamauchi firma il + 4 (12-16). Ishikawa si esalta, due colpi, poi ancora Nishida (12-19). Azzurri in evidente difficoltà. De Giorgi cambia il palleggiatore con Sbertoli al posto di Giannelli ma il Giappone continua a farci male (12-20). Un ace di Romanò ci riporta a -5 (17-22), però siamo lontani. Nishida con un mano e fuori regala sette set point ai nostri avversari (17-24). Ne annulliamo tre ma un errore al servizio di Lavia chiude i giochi (20-25). Dobbiamo resettare e ripartire.

Gli azzurri cercano subito il riscatto. Si parte con un primo tempo di Galassi. Ma il Giappone è ancora gasato per il successo nel set precedente. Errori da ambo le parti ma l’equilibrio non si spezza (5-5). Un errore di Russo regala il vantaggio ai nipponici (5-6). Ishikawa coglie la linea al servizio (6-8). Ace di Lavia e l’Italia è di nuovo in parità (9-9). Ancora un ace, stavolta di Galassi, e finalmente siamo avanti (11-10), muro strepitoso di Roberto Russo (12-10). Lavia mette a segno un grande pallonetto dopo una grande difesa di Russo (16-13). Murone di Galassi e finalmente ci distendiamo (17-13). Un fallo di Giannelli in palleggio, un pallone lungo di Romanò e un ace di Ishikawa riportano sotto il Giappone che non molla niente (17-17). Romanò ci regala il +2 (19-17), ma c’è da soffrire. Finale ad alta tensione. Nishida firma il pari (23-23). Grande difesa di Yamamoto finalizzata da Ishikawa, il set point è per i ragazzi di Blain (23-24). Ishikawa la chiude subito (23-25). Il Giappone è 2-0, adesso è dura davvero !

Il terzo set diventa una battaglia. Il Giappone difende tutto. Primo break con un muro di Takahashi (1-3). Ace di Nishida (3-6). Siamo sull’orlo del baratro. Prosegue il monologo di Ishikawa, Takahashi conclude un lungo scambio (9-13). Galassi mette finalmente in difficoltà la ricezione giapponese, Michieletto ci riporta ad una lunghezza (12-13). Le difese dei nipponici sono incredibili e l’attacco azzurro va in difficoltà (12-15). Takahashi firma il (15-18). Ci riavviciniamo (18-19). Michieletto la mette giù (20-20). Due contrattacchi di Ishikawa (21-24), i match point per il Giappone sono tre. Ma combattiamo fino alla fine, li annulliamo, Giannelli firma un ace strepitoso (24-24). Murone di Michieletto, il set point ora è per noi (25-24). Lo cancella Ishikawa (25-25). Due botte di Lavia e l’Italia riesce a riaprire una partita già finita. Incredibile (27-25). Adesso non molliamo !

Si riparte e adesso la condizione mentale dovrebbe essere capovolta. Partiamo forte ! Romanò sfrutta un contrattacco (4-2). Un ace di Galassi (6-3). La difesa dei giapponesi, orchestrata da Yamamoto, è incredibile, Takahashi li riavvicina (7-6). Finalmente un muro, di Galassi, (10-7). Ace di Nishida (12-10). Ancora Galassi a muro (14-10). Ace sporco di Takahashi, contrattacco di Ishikawa (14-13), il Giappone è li, c’è ancora da lottare. Non riusciamo a prendere il largo, gli uomini di Blain rispondono colpo su colpo (19-19). Ace di Takahashi, il Giappone è di nuovo avanti (20-21). Roberto Russo mette le mani in maniera perfetta (22-21). Un errore di Ishikawa, che non trova le mani del muro, ci da il doppio vantaggio (23-21). Michieletto ci porta al set point (24-22). Ishikawa annulla il primo (24-23). L’attacco di Michieletto finisce fuori. Tutto da rifare (24-24). Muro di Russo secondo set point (25-24). Ancora un muro dell’Italia (26-24). L’abbiamo ripresa per i capelli ed ora tutto in un tie break.

La tensione in campo si taglia con il coltello. Una pipe fuori di Ishikawa ci regala il primo break (3-2). Errore di Michieletto, ancora Nishida (4-6). 6-8 al cambio di campo. Un regalo dei giapponesi e siamo 8-8. Michieletto sfrutta una ricezione imperfetta su servizio di Romanò siamo avanti (11-10). Match point per l’Italia su un servizio al centro della rete di Takahashi (14-13), Annullato. Ancora Ishikawa, il pallone del match ora è del Giappone (14-15). Le manone di Russo ci regalano un’ altra occasione (16-15). Ancora un muro di Russo (17-15). Siiii !!!! Incredibile ma siamo in semifinale. E’ stata dura ma è ancora più bella !!!

Il tabellino-

ITALIA-GIAPPONE 3-2 (20-25, 23-25, 27-25, 26-24, 17-15)

ITALIA: Romanò 19, Michieletto 24, Lavia 19, Galassi 11, Russo 10, Giannelli 5, Balaso (L), Sbertoli, Bottolo, Sanguinetti, Bovolenta, Porro. All. De Giorgi.

GIAPPONE: Ishikawa 32, Nishida 22, R. Takahashi 16, Onodera 1, Yamauchi 6, Sekita, Yamamoto (L), Fukatsu, Miyaura, Otsuka, K. Takahashi 5, Kai. All. Blain.

ARBITRI: Ivanov Ivaylo (BUL),Maroszek Wojciech (POL).