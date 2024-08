Europeo Under 20F: l'Italia travolge il Portogallo

DUBLINO (IRLANDA)- Ancora una prova sicura e vincente della nazionale Under 20 femminile che oggi è scesa in campo nella Sport Ireland National Indoor Arena di Dublino per la seconda partita della Pool II dell'Europeo di categoria. Le ragazze di Gaetano Gagliardi si sono imposte 3-0 (25-23, 25-16, 25-19) sul Portogallo; importante conferma per il gruppo azzurro arrivata dopo il successo di ieri all’esordio contro la Repubblica Ceca che proietta di fatto Erika Esposito e compagne al comando del girone.