Starting Six: l' ltalia ha sfatato il tabù dei quarti

ROMA- Una puntata di Starting Six che lascia il proscenio alla splendida vittoria dell'Italia di Velasco nel quarto di finale contro la Serbia che ha portato la nostra nazionale a sfatare un tabù, quello di superare i quarti di finale dei Giochi Olimpici dopo le amare eliminazioni del 2004, 2008, 2012 e 2021. Raggiunta la semifinale le azzurre però non hanno nessuna intenzione di fermarsi. Grande attesa per la sfida alla Turchia, già battuta a Parigi nella Pool C, di domani che può schiudere le porte alla finalissima. Guai però a sottovalutare lo squadrone allenato da Daniele Santarelli.