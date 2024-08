Olimpiadi: la Francia stoppa l'Italia, giocheremo per il bronzo

PARIGI- La delusione è tanta, inutile negarlo anche perché l’Italia non ha saputo giocarsela al meglio. Nella bolgia del South Paris Arena, tutta per i ‘blues’, gli azzurri si arrendono alla Francia che ci rifila un largo 0-3 (21-25; 21-25; 21-25), punizione pesante per la nostra nazionale, sin qui imbattuta nel torneo, che stasera non ha espresso il suo miglior gioco, forse intimidita da pubblico che ha costantemente sostenuto a gran voce la squadra di casa. Michieletto e soci sono stati estremamente fallosi al servizio, non hanno inciso a muro ed anche in attacco sono andati a corrente alternata. Dall’altra parte del campo alla squadra di Giani è riuscito davvero tutto, con un Clevenot stellare (17 punti), Ngapeth e Patry di grande sostanza e i centrali sempre presenti. Una sconfitta che fa male, soprattutto per come è maturata ma che non deve però spegnere la nostra nazionale che ora ha il dovere di ritrovare se stessa nella finale per il bronzo, una medaglia comunque di grande prestigio che abbiamo il dovere di provare a conquistare, contro gli Stati Uniti. Per il sogno Olimpico, proveremo a ripassare fra quattro anni.

6+1 base per De Giorgi con Giannelli in palleggio, Romanò opposto, Russo e Galassi al centro, Lavia e Michieletto sulle bande, Balaso libero.

La Francia di Andrea Giani risponde con Brizard regista, Patry opposto, Le Goff e Chinenyeze al centro, Ngapeth e Clevenot schiacciatori, Grebennikov libero.

Il match inizia in un frastuono incredibile. Muro di Clevenot su Romanò, il primo break è dei transalpini (1-3). Le Goff la spara fuori e siamo di nuovo pari (3-3), errore di Patry siamo avanti (4-3). Si viaggia in sostanziale parità con le due squadre che riescono a concretizzare senza particolari patemi il cambio palla (12-12), con diversi errori al servizio (tre per parte). L’ace di Ngapeth su Lavia manda avanti i francesi (13-14). Le Goff in contrattacco porta i blues a + 2 (14-16). Un colpo sull’asta di Clevenot, dopo un fantastico salvataggio di Galassi di piede, ristabilisce la parità (17-17). E’ ancora Ngapeth che riporta la Francia a + 2 (17-19). Chinenyeze dal centro regala ai suoi il +3 (21-18). Ace di Brizard (19-23). Monsieur Magic, ancora lui, regala il set point alla Francia (20-24). Clevenot la chiude (21-25). Azzurri un tantino sotto il loro livello. Bisogna rialzarsi.

Si riparte con l’Italia decisa a reagire anche se siamo frenati dalle troppe battute sbagliate. (3-3). Contrattacco di Patry (3-4). Finalmente l’ace di Michieletto e torniamo avanti (5-4). Un errore di Lavia, un ace di Brizard, Francia di nuovo a + 2 (6-8). Una decisione discutibile del direttore di gara ci penalizza (9-11). Murone di Russo (11-11). Bomba di Michieletto dai 9 metri, contrattacco di Lavia siamo avanti noi (14-12). Ancora Lavia (16-13). Ngapeth spara sul muro (16-15), la Francia è lì. Clevenot firma il pareggio (17-17). Murone di Chinenyeze, parziale di 1-5 per i francesi, siamo di nuovo sotto (17-18). Clevenot, doppio vantaggio per i blues (18-20). Ancora errori al servizio, ma restiamo attaccati al set (21-22). Clevenot porta i francesi al set point (21-24) con una pipe dirompente. Ace di Loauti, Francia avanti di due set. (21-25).

Nel terzo parziale De Giorgi si gioca la carta Porro al posto di Michieletto. Il muro messo a segno di Clevenot firma il primo gap per la Francia (0-2). Ancora un block di Le Gouff, che poi replica in primo tempo in attacco (2-5), l’Italia non riesce ad esprimere la sua miglior pallavolo, i francesi scappano via. Finalmente un muro italiano di Roberto Russo (3-5). Patry la spara fuori (6-7), torniamo sotto. In questa fase riusciamo a tenere il cambio palla ma sbagliamo ancora troppo in battuta. Clevenot continua a martellare nel nostro campo (8-11). La Francia da spettacolo, block di Le Goff e siamo a -4 (9-13). Lavia la spara fuori, è notte fonda (12-17). Muro di Galassi (15-18). Romanò la spara sull’asta (15-20). Non riusciamo a rientrare. Il pubblico trascina i nostri avversari. Ace di Clevenot, la Francia vola a +6 (16-22). Servizio fuori di Giannelli, sono 6 match point per i transalpini (18-24). Ne annulliamo tre (21-24). Ngapeth mette a segno una bordata sul nostro muro (21-25). Esplode la South Paris Arena, a sfidare la Polonia per l’oro sarà la Francia di Giangio Giani.

Il tabellino-

ITALIA - FRANCIA 0-3 (20-25, 21-25, 21-25)

ITALIA: Romanò 10, Lavia 8, Galassi 5, Giannelli 2, Michieletto 7, Russo 9, Balaso (L). Porro 2, Sbertoli. N.e: Sanguinetti, Bottolo, Bovolenta. All. De Giorgi

FRANCIA: Ngapeth 15, Chinenyeze 6, Patry 9, Clevenot 17, Le Goff 4, Brizard 3, Grebennikov (L). Jouffroy, Toniutti, Louati 1. N.e: Tillie, Faure. All. Giani

ARBITRI: Cespedes (DOM) e Ivanov (BUL).

Durata Set: 24', 28', 26' Tot: 78’

Italia: 3 a, 15 bs, 7 mv, 20 et.

Francia: 6 a, 14 bs, 5 mv, 19 et.

Spettatori: 9547.

Semifinali-

Polonia - Stati Uniti: 3-2 (25-23, 25-27, 14-25, 25-23, 15-13)

Italia– Francia: 0-3: (20-25, 21-25, 21-25 )

Finale 3-4 posto 9 agosto ore 16

Stati Uniti-Italia

Finale 1-2 posto 10 agosto ore 13

Polonia-Francia