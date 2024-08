Europei U.20 Femminili: l'Italia supera la Serbia, e sono tre

DUBLINO (IRLANDA)- Un'Italia scintillante, sempre presente a se stessa, vince in rimonta la terza partita dei Campionati Europei di categoria mantenendo saldamente la testa della Pool II. Dopo le iniziali difficoltà, che sono costate il primo parziale, le ragazze guidate da Gagliardi hanno preso decisamente in mano le redini della partita, riuscendo a dominare i successivi tre parziali finendo in crescendo chiudendo 3-1 (20-25, 25-19, 25-17, 25-18).

Top scorer del match anche ieri l’opposto azzurro Merit Adigwe autrice di ben 27 punti. Oggi giornata di riposo per le azzurrine che torneranno in campo venerdì 9 alle ore 21 contro l’Ucraina.

A inizio match sono state le serbe a trovare il vantaggio (1-3, 4-6) ma le azzurrine sono state brave a trovare prima la parità (6-6) e il successivo controsorpasso (8-6). Le due compagini sono state poi ferme sul 10-10, poi l’allungo della Serbia che è passata dal 12-15 al 16-21. Brave le atlete serbe a mantenere le distanze chiudendo il set sul 20-25. Inizio seconda frazione di gioco che ha visto protagoniste Erika Esposito e compagne, brave a reagire e a trovare un convincente allungo (6-2), vantaggio che l’Italia ha portato sul 8-3; le azzurre, decisamente in partita non ha abbassato il ritmo (15-8); verso il finale la Serbia si è riportata a contatto (18-16) ma l’Italia con determinazione è riscappata via (21-19) riuscendo a chiudere il set sul 25-19. Italia-Serbia 1-1. Anche l’inizio del terzo parziale è stato a stampo azzurro con le atlete di coach Gagliardi passate subito al comando del gioco (3-1, 7-3); allungo che l’Italia ha incrementato (15-10, 23-16); un attacco out serbo ha fissato il risultato sul 25-17 Italia. Italia-Serbia 2-1. Equilibrato l’inizio della quarta frazione di gioco con le due formazioni sempre a contatto (3-3, 9-9). Un ace di Linda Manfredini ha spianato poi la strada all’Italia che è scappata via (12-9, 15-11, 18-13); sul finale decise le azzurrine a non far rientrare in partita le rivali (23-16); attacco out della serba Milica Vidavic ha regalato all’Italia il 25-18 finale.

Il tabellino-



ITALIA-SERBIA 3-1 (20-25, 25-19, 25-17, 25-18)

ITALIA: Piomboni 11, Manfredini 12, Sassolini 2, Esposito, Monaco 2, Adigwe 27, Bardaro (L). Bosso 10, Ndoye, Magnabosco 2. N.e. Gambini, Moroni, Atamah, Micheletti. All. Gagliardi.

SERBIA: Mihajlovich 14, Stanojevic 2, Vidavic 12, Danilovic 3, Mijajic 7, Krickvic 1, V. Zigic (L). Burka, Sirric, Arsic, Petkovic, Tasic. N.e. L. Zigic, Cvetkonic.

Durata set: 24’, 25’, 23’, 24’. Tot: 95'

ARBITRI: Souto Jimenez (ESP), Rozej (SVN).

Italia: 10 a, 22 bs, 13 mv, 38 et.

Serbia: 3 a, 10 bs, 11 mv, 29 et.

CALENDARIO e RISULTATI-



POOL II (Dublino, Irlanda)



5/08

Serbia-Ucraina 3-1 (21-25, 27-25, 25-22, 28-26)



Italia-Repubblica Ceca 3-0 (25-21, 25-19, 25-19)

Irlanda-Portogallo 0-3 (12-25, 8-25, 11-25)

Polonia-Finlandia 3-1 (25-11, 25-19, 17-25, 25-20)

6/08



Italia-Portogallo 3-0 (25-23, 25-16, 25-19)

Serbia-Polonia 0-3 (22-25, 24-26, 14-25)

Repubblica Ceca-Finlandia 3-1 (25-20, 17-25, 25-18, 25-11)

Ucraina-Irlanda 3-0 (25-11, 25-12, 25-8)

7/08

Portogallo-Finlandia 0-3 (24-26, 16-25, 19-25)

Irlanda-Repubblica Ceca 0-3 (11-25, 10-25, 11-25)

Polonia-Ucraina 3-1 (25-23, 22-25, 26-24, 25-16)



Italia-Serbia 3-1 (20-25, 25-19, 25-17, 25-18)

9/08

Ore 13.30: Repubblica Ceca-Polonia

Ore 16: Finlandia-Irlanda

Ore 18.30: Serbia-Portogallo

Ore 21: Italia-Ucraina

10/08

Ore 13.30: Serbia-Finlandia

Ore 16: Italia-Irlanda

Ore 18.30: Polonia-Portogallo

Ore 21: Ucraina-Repubblica Ceca

12/08

Ore 13.30: Finlandia-Ucraina

Ore 16: Portogallo-Repubblica Ceca

Ore 18.30: Irlanda-Serbia

Ore 21: Polonia-Italia

13/08

Ore 13.30: Portogallo-Ucraina

Ore 16: Repubblica Ceca-Serbia

Ore 18.30: Finlandia-Italia

Ore 21: Irlanda-Polonia

Semifinali 1°-4° posto (Sofia)

16/8 1st Pool I-2st Pool II

16/8 1st Pool II-2st Pool I

Finali (Sofia)

17/8 ore 14.30: 3°-4° posto

17/8 ore 17.30: 1°-2° posto