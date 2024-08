Starting Six: la Francia spegne i sogni d'oro degli azzurri

ROMA- Nella puntata di Starting Six al maschile la dolorosa e lucida analisi di Pasquale Di Santillo della sconfitta degli azzurri contro la Francia nella semifinale Olimpica. Un eliminazione dalla finale per l'oro amara ma di certo meritata da una nazionale che ha smarrito proprio sul più bello le proprie certezze ed il proprio smalto al cospetto di una Francia, gasata dal ribollente tifo del proprio pubblico, non ha lasciato nulla ai nostri. La squadra di Giani è stata praticamente perfetta in tutti i fondamentali, servizio, ricezione e muro, e dirompente in attacco con Clevenot e Ngapeth incontenibili e mai fermati dai nostri block. Di contro un'Italia spenta, fallosa ed incapace di fare male ad un'avversaria che non ci ha mai consentito di rientrare in partita. Ma per gli azzurri non è ancora tempo di bilanci e recriminazioni. La delusione, l'ennesima, che allunga la maledizione della nostra nazionale nel torneo olimpico, deve essere messa immediatamente da parte perchè Giannelli e compagni sono chiamati a tirare fuori ogni stilla delle energie a loro disposizione nella finale per il bronzo che li vedrà in campo contro gli Stati Uniti. Sfida non facile, al cospetto di una formazione esperta, imbottita di grandi giocatori. Italia se ci sei...