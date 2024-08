PARIGI- Ancora grandissimi ascolti televisivi per l'Italia del volley femminile che, in occasione della semifinale Olimpica di ieri contro la Turchia per la diretta su rai 2 ha calamitato 3 milioni 748 mila telespettatori, con uno share del 23,9%. Ottimi dati che confermano ancora una volta il grande interesse riscosso dalle nazionali azzurre di pallavolo, in tv e non solo.