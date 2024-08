Olimpiadi: Italia fuori dal podio, gli Usa ci battono in tre set

PARIGI- Per l’Italia aumentano i rimpianti e la delusione. Gli azzurri contro gli Stati Uniti, nella finale nel terzo e quarto posto, si arrendono 0-3 (23-25, 28-30,24-26) giocando a sprazzi ma soprattutto dimostrando di avere nei muscoli, ma soprattutto nella testa, le scorie della sconfitta contro la Francia che hanno condizionato il rendimento di oggi. Giannelli e compagni non hanno mai saputo organizzare un gioco efficace, hanno sofferto i muri di Holt e compagni, hanno permesso al libero Shoji di fare un figurone in difesa, ma siamo stati noi a favorirne i recuperi con attacchi mai perentori, mai troppo perentori. Tanti errori al servizio e un rendimento a muro insufficiente. L’orgoglio ci ha portato a lottare, tutti i set li abbiamo persi ai vantaggi, ma non l’atteggiamento non è stato quello giusto, mai abbiamo dato l’idea di poter tornare in partita. Le disamine si faranno tra qualche giorno ma è chiaro che le aspettative erano altre, sicuramente più alte. Non dobbiamo parlare di fallimento ma un’analisi su quello che è mancato andrà fatta. Quest’Italia è forte ma per il sogno Olimpico tutto è rimandato al prossimo quadriennio.

De Giorgi si affida ai suoi titolari con Giannelli in regia, Romanò opposto, Russo e Galassi centrali, Michieletto e Lavia di banda, Balaso libero.

Speraw sceglie Christenson in regia, Anderson opposto, Holt e Averill al centro, Russell e De Falco schiacciatori, Shoji libero.

Si parte e Russo firma subito un ace (2-1). Contro break con un muro di Holt dopo lunga azione (2-3). Gianluca Galassi risponde con un gran block (5-4). Fasi di grande equilibrio con gli azzurri ancora parzialmente contratti, le scorie della sconfitta con la Francia si fanno sentire, soprattutto in battuta, già tre errori. Roberto Russo stampa le mani su un colpo di Russell (9-7). Lavia spara fuori e Holt la mette giù, States avanti (9-10). Il nostro muro funziona, Galassi la mette giù (13-12). L’ace di Galassi riporta avanti gli azzurri (15-14). Altro break dell’Italia con una botta di Lavia (17-15). Averill risponde con un gran muro (17-17). Russell firma il sorpasso con un gran muro (18-19). Torniamo avanti con tocco a rete di Giannelli (21-20). Holt ribalta nuovamente la situazione con un gran muro (21-22). Anderson regala il primo set point agli Usa (22-24). La De Falco Holt (23-25). Il primo set è degli Usa.

Si riparte in sostanziale equilibrio. Italia più concentrata ed efficace in attacco, non abbiamo più nulla da perdere. Il primo break lo mette a segno Holt in primo tempo (4-5). Giocano bene i centrali statunitensi ma teniamo (8-8). Fallo di Giannelli, andiamo sotto di due (8-10). Continuiamo a faticare, serve un a scossa. Gli uomini di Speraw non sbagliano nel cambio palla (11-13). Finalmente un muro di Russo e li riprendiamo (13-13). Regalo di Averill, siamo avanti (14-13). Ma il risultato resta in bilico, bomba di Averill su una ricezione imprecisa, Usa di nuovo a + 2 (14-16). Un aquilone di Michieletto allarga la forbice (16-19). Giannelli e compagni non riescono ad esprimere la loro miglior pallavolo. Gli Usa sono in controllo, proviamo a contenerli ma difendono e attaccano anche a causa delle nostre imprecisioni nei contrattacchi. De Giorgi si gioca la carta Sbertoli ed i suoi servizi fanno male. Un colpo di Romanò sulle mani del muro, una bomba di Michieletto, un muro azzurro, torniamo avanti (21-20). Il set si gioca in volata. Lavia ci dà il set point (24-23). Russo spara fuori il servizio (24-24). Ancora un errore al servizio, stavolta di Averill. Incredibile punto del libero, Shoji regala la palla set agli Stati Uniti (25-26). Lo annulliamo ma un lungo scambio lo mette giù Anderson (26-27). Si procede sul filo. Ancora De Falco chiude il set (28-30). Siamo sotto di due.

O tutto o niente. L’Italia ha il dovere di scuotersi. Il terzo set inizia con due muri Usa di Holt e Russell, subito (0-3). Il nostro attacco non riesce a passare, soffriamo. Ancora Holt, monumentale la sua partita, ace di Russell (2-7). Gli Stati uniti volano via, lo scoramento nei volti degli azzurri è evidente. Esordio olimpico per Sanguinetti, De Giorgi le prova tutte. Servizio vincente di Holt (4-9). Siamo lontani, l’Italia ‘scioglie’ Christenson ci punisce (5-11). Ace di Giannelli, bomba di Michieletto, cerchiamo di rientrare, (9-11). Ancora un servizio vincente, di Michieletto e siamo ad un punto (11-12). Almeno in questa fase lottiamo. Michieletto ci riporta in parità (14-14). Bomba di Sanguinetti dai 16 metri, l’Italia incredibilmente è avanti (17-16). Si combatte punto a punto ma un muro di Russell ci riporta sott’acqua (19-20). Torna in campo Sbertoli al servizio. Mani fuori di Romanò (21-20). Ancora un set che si conclude punto a punto. Matt Anderson porta gli Stati Uniti al match point (23-24). Annullato da Michieletto dopo uno scambio mozzafiato. Ma De Falco ci punisce ancora (25-27), e ci sbatte giù dal podio.