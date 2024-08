Starting Six: l'Italia ad un passo dal sogno più grande

ROMA- Pasquale Di Santillo, nel numero odierno di Starting Six dedicato al volley femminile, fa battere i cuori degli amanti della pallavolo, e non solo, celebrando la storica conquista da parte delle azzurre di Velasco della finale Olimpica che domenica ci vedrà in campo contro gli Stati Uniti per conquistare un traguardo mai raggiunto dalle nostre squadre nazionali. Lo straordinario cammino di Danesi e compagne è stato coronato con il successo, sofferto ma meritatissimo, contro la Turchia, al termine di un match che ci ha visto spesso sotto nel punteggio ma che l'Italia ha saputo gestire e conquistare in virtù dello spirito di gruppo e della feroce determinazione di tutti, staff compreso. Egonu è stata la trascinatrice della squadra alla quale Orro ha affidato i palloni più caldi (24 alla fine i suoi palloni vincenti) ma intorno a lei hanno dato il massimo tutte, proprio tutte, comprese coloro che sono state chiamate in campo dalla panchina, Cambi, Antropova e Giovannini, che hanno portato il loro prezioso contributo alla causa comune. Domenica non sarà facile contro le campionesse Olimpiche in carica, formazione di grande spessore, ma questa nazionale di certo spenderà ogni stilla di energia per sentire suonare le note dell'inno di Mameli. Le dichiarazioni delle ragazze del resto sono testimonianza tangibile della voglia di compiere l'ultimo decisivo passo verso la gloria. Comunque andrà a finire questa Italia in pochi mesi ha già compiuto il miracolo, riuscendo a trasformarsi in un gruppo coeso e vincente, dopo il deludente Europeo del 2023 che aveva scatenato discussioni e polemiche e minato la saldezza di tutto l'ambiente. Merito indubbio di Velasco e dei suoi più stretti collaboratori Massimo Barbolini e Lorenzo Bernardi, capaci di ridare fiducia tecnica e mentale alle migliori giocatrici avendo in cambio la massima disponibilità in campo e fuori, peculiarità alla base di ogni successo.