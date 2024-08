Olimpiadi: la Francia è d'oro per la seconda volta consecutiva

POLONIA- Suonerà la Marsigliese nell'Arena Sud di Parigi. La Francia si conferma Campione Olimpica di pallavolo, bissando il successo di Tokyo, battendo 3-0 (25-19; 25-20; 25-23) la Polonia in finale. I 'Blues' di Andrea Giani, come contro l'Italia, hanno giocato la partita perfetta e il risultato non è mai stato in discussione, Leon e compagni non hanno mai saputo trovare le giuste contrarie per arginare le giocate di Ngapeth e compagni, perfetti in tutti i fondamentali. Leon è stato l'ultimo ad arrendersi, nel terzo set dal servizio ha messo i suoi nelle condizioni di annullare tre match ball, ma non è bastato. I francesi ancora una volta si sono dimostrati i più forti e possono festeggiare come tre anni fa.