Olimpiadi: l'Italia del volley femminile è Campione Olimpica

PARIGI- L’Italia si copre d’oro, mettendosi al collo quella medaglia tanto desiderata e tanto inseguita, al termine di un match stradominato, come tutti gli altri in questo torneo Olimpico. Un trionfo suggellato da un 3-0 (25-18; 25-20; 25-17) che non lascia spazio a discussioni, netto e meritato. Italia perfetta in tutti i fondamentali, dimostrando di essere la più forte, senza se e senza ma !. E’ la conclusione di un percorso eccellente, iniziato dopo le delusioni dell’Europeo di un anno fa, con l’arrivo di Velasco che ha valorizzato e rigenerato un gruppo eccezionale di giocatrici che però andava gestito e riportato a quei livelli di rendimento di cui sono capaci. Stati Uniti oggi impotenti nei confronti di Egonu e compagne che hanno vinto da squadra, con il contributo di tutte. E ora sul podio. Le note dell’inno di Mameli possono risuonare !

Per la grande sfida che vale l’oro Velasco si affida al fischio d’inizio al collaudato 6+1 con Orro in regia, Egonu opposta, Danesi e Fahr centrali, Sylla e Bosetti sulle bande, De Gennaro libero.

Kiraly ha scelto Poulter in palleggio, Drews sulla sua diagonale, Plummer e Skinner le schiacciatrici, Washington e Ogbogu le centrali con Wong-Orantes libero.

Primo punto del match di Drews, a cui risponde Egonu. Drews la spara fuori, ancora Egonu e Plummer out, murone di Fahr, inizio migliore non poteva essere. Primo break importante per le azzurre (5-1). Gran difesa di Sylla e bomba di Egonu (7-1). Ace di Drews (7-3). Sevizio vincente sporco di Bosetti (9-4). L’Italia crivella dalle bande, non solo con Egonu ma anche con Sylla e Bosetti, poi Egonu stampa un muro mostruoso (12-6). Kiraly chiama time out per cercare di arginare il monologo azzurro. Sylla cattiva dai 9 metri (15-7). Entra Robison-Cook per Skinner. Obogu piazza l’ace (15-9), Washinton trova la riga, ancora un errore di Bosetti, gli Usa tornano sotto (15-11). In questa fase ci salviamo con i muri (17-12). Consueto doppio cambio con Cambi ed Antropova per Egonu e Orro. Sylla la spara fuori (18-15) Stati Uniti a tre punti. In questa fase siamo in difficoltà. Cambi affida i palloni caldi ad Antropova e non sbaglia, tre punti di fila per lei, poi ci pensa Egonu appena rientrata in campo (21-16). Plummer la spara ancora fuori, Danesi chiude un primo tempo in contrattacco, siamo al set point (24-17). La chiude lei, Paola Egonu (25-18). Una bella Italia si porta in vantaggio.

Si riparte e Poulter dai 9 metri infila Sylla, poi errore di Egonu (0-2), gli Usa provano a risalire la china. Pallonetto di Bosetti e siamo di nuovo in parità (3-3). Gli Stati Uniti continuano a regalare punti, siamo di nuovo in vantaggio (6-5). Poi palla alta ad Egonu e siamo a + 2 (7-5). Sbagliamo anche noi (7-7). Il muro di Danesi, il secondo della sua partita, e Italia di nuovo a +2 (10-8). Ancora un pasticcio di Larson e compagne (12-9). Sporchiamo tutto e poi Fahr fa il fenomeno a muro (13-9). Cambi entra ed in battuta mette in difficoltà la ricezione, Bosetti ribadisce a muro (21-16). Bomba di Antropova ed è ancora set point. (24-19). Ed è Egonu che buca muro e difesa di Poulter e socie (25-20). Siamo 2-0 ma serve ancora rimanere concentrati.

E’ il set decisivo. L’Italia è carica. Gli Stati Uniti danno tutto per riaprire la partita. Si va avanti in equilibrio (5-5). Sylla cerca le mani alte del muro ma spara fuori (5-6). Un colpo dai 9 metri di Egonu ed un block sontuoso di Danesi, una bomba di Sylla da posto 4, Egonu con un colpo strepitoso, due ace di Orro, in un baleno siamo avanti di 6 (12-6). Le mani di Cate Bosetti (nono muro a 0 per le azzurre) fermano Drews (15-10). Ancora doppio cambio per Velasco e Antropova mette a segno un altro grande muro (18-14), suo quinto punto personale, e poi firma un grande ace che ci porta 20-14. Altro servizio vincente di Sylla, poi Bosetti in diagonale (23-15). Entra Giovannini per dare consistenza alla ricezione. Il muro di Anna Danesi ci porta ad un punto dalla storia. Siamo all'epilogo Palla fuori (25-17) finalmente siamo Campioni Olimpici. Un trionfo di tutti, delle ragazze che in campo di lasciano andare, un traguardo tanto inseguito, oggi è realtà !