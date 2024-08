PARIGI- Un trionfo sul campo ma anche negli ascolti televisivi. Italia-Stati Uniti, il match di finale che ha regalato l'oro alle azzurre ha fatto registrare per la diretta di Rai 2 5 milioni 500 mila spettatori e il 40,3 di share, record assoluto di ascolti per gli eventi degli atleti italiani impegnati a Parigi, un altro dato che testimonia l'amore per la nazionale di Velasco.